Der Ellwanger Weißstorch geht fremd

Der Ellwanger Storch hat wieder eine Partnerin – allerdings nicht seine angestammte. Zu dem am 22. Februar in das Ellwanger Nest zurückgekehrten Weißstorchmännchen vom letzten Jahr wollte am 2. März schon frühmorgens eine unberingte Störchin zu ihm auf das Nest. Sie wurde von diesem aber kurzerhand wieder hinausgeworfen. Ihre zahlreichen hartnäckigen Annäherungsversuche wurden den ganzen Tag damit beantwortet, dass sie immer wieder rüde verjagt wurde, selbst vom Dach des Nestgebäudes.

Auch am Tag danach verfolgte die Störchin hartnäckig ihr Ziel, hatte am frühen Nachmittag endlich Erfolg und wurde ins Nest gelassen. Seitdem ist das Paar ein Herz und eine Seele und bereitet sich offensichtlich intensiv auf das Brüten vor. Eentuell. liegt schon ein Ei im Nest.

Zum Problem könnte noch die immer noch mögliche Rückkehr der angestammten Störchin werden, die in den letzten drei Jahren in Ellwangen gebrütet hat. Diese kam immer erst Ende März zurück und ist durch die späte Rückkehr wahrscheinlich noch einer der wenigen Weißstörche, die noch in Afrika überwintern.

Welche Störchin sich in diesem Fall dann durchsetzt, ist davon abhängig, zu welcher sich das Männchen bekennt. Bei solchen unvermeidlichen Kämpfen um den Brutplatz geht leider oft ein bereits vorhandenes Gelege verloren.