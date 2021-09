Sänger gesucht! Oratorienchor wagt unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen den Neustart

Der Oratorienchor ist ein Verein mit fast 200-jähriger Tradition. Mirjam Scheider leitet den Chor seit 2018. Die Gaildorferin, die in Heidelberg und Stuttgart evangelische Kirchenmusik und Chordirigieren studiert hat, ist Nachfolgerin von Professor Willibald Bezler, der den Chor über 50 Jahre geleitet hat und am 15. April 2018 verstarb. Die Proben sind donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche. Schulferien sind probenfrei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.oratorienchor-ellwangen.de