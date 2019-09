Der Doktor kommt in den Ballroom

Dr. Mablues & The Detail Horns, die Kultband aus dem wilden Süden, kommt am Samstag, 12. Oktober, um 21 Uhr (Einlass 19 Uhr) in den TSV-Ballroom. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Sie haben bereits mehrfach das legendäre Montreaux Jazzfestival gerockt, waren beim Bridgeport Rhythm’n’Blues Festival in den USA unterwegs, teilten die Bühne mit Los Lobos, Blood Sweat And Tears, Wilson Picket oder anderen: Seit über 30 Jahren zelebrieren Dr. Mablues & The Detail Horns in unveränderter Besetzung und grenzenloser Bandpower einen einzigartigen Mix aus bläserbetontem Blues, Rock and Soul. Obendrauf gibt es noch außergewöhnliche A-cappella-Songs und einen wiederauferstandenen Elvis als Special Gast.

Und nicht nur das. Mit einer unverwechselbaren Bühnenshow, lässigen Wortspielen und tollen Musikern sorgen die Jungs aus dem Remstal für ein professionelles und kurzweiliges Entertainment.

Wo immer sie auch auftreten, die Bluesdoktoren haben das ultimative Rezept für Ohren und Lachmuskeln im Gepäck und legen eine Spielfreude an den Tag, die ihresgleichen sucht. Fetter Sound und tolles Bühnenlicht erwartet die Gäste an diesem Abend.

Dr. Mablues, das sind Gaz (Gesang, Gitarre), Martin Hofpower (Gitarre), Thomas Mathesson (Gesang, Bass), Thommy K. (Schlagzeug), Michael Forstner (Saxofon), Henry Heinrich (Trompete), J. R. Bloody Lips (Posaune), Boris Hartmann (Saxofon), Steff Illing (Piano) und Volker Rischmüller als „Elvis“.