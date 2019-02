Der dienstälteste Priester Franz Rauch stirbt im Alter von 101 Jahren

Im Alter von 101 Jahren ist der dienstälteste Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Franz Rauch, am Dienstag in Ostfildern verstorben.

Noch bis kurz vor seinem Tod war der Priester in der Kirchengemeinde Sankt Albertus in Oberesslingen präsent.

Rauch wurde am 14. März 1917 im Allgäu geboren und am 10. August 1941 in Bamberg zum Priester geweiht. In Ellwangen war er auf das Gymnasium gegangen und dann bei den Combini-Missionaren eingetreten. Ein Aushilfspriester aus Ellwangen hatte ihm vorgeschlagen, Priester zu werden. Die Mutter habe entgegnet, die Familie habe kein Geld, um ihn studieren zu lassen. Der Ellwanger Priester habe daraufhin gesagt, dass Franz bei den Comboni-Missionaren das Gymnasium besuchen könne.

14 Jahre lang war Franz Rauch dann als Comboni-Missionar in Südafrika tätig. Ein Jahr vor seinem Tod erzählte er in einem Interview, dass er eine Zeitlang zur Gottesmutter Maria gebetet habe, ihn sterben zu lassen. „Aber ich sag’ es der Muttergottes nicht mehr, sie folgt mir doch nicht“, sagte er damals schmunzelnd.