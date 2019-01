Der CDU kommt ein OB-Aspirant abhanden

Die CDU hat das Kandiaten-Karussell zur OB-Wahl sehr schnell in Gang gesetzt, nachdem OB Karl Hilsenbek beim Neujahrsempfang bekannt gegeben hat, dass er nicht mehr antreten will. Auch wenn die Bewerbungsfrist erst am 16. März mit der Ausschreibung im Staatsanzeiger beginnt, will die Ellwanger CDU noch diese Woche entscheiden, ob sie sich hinter Thomas Dambacher stellt oder nicht. Dambacher ist Bürgermeister in Bühlertann und gebürtiger Ellwanger.

Ursprünglich hätten sich zwei Kandidaten vorstellen sollen. Diese Wahl haben die Christdemokraten nicht mehr. Der zweite Bewerber hat zurückgezogen. Stadtverbandsvorsitzender Gerhard Rettenmaier wollte das auf Rückfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ nicht kommentieren. Die CDU gibt ihre Entscheidung zu Dambacher am Montag bei einem Pressegespräch bekannt.

So sieht der Fahrplan für die OB-Wahl aus: Der erste Wahlgang ist am 26. Mai, der zweite am 16. Juni. Bewerbungsschluss für den ersten Wahlgang ist der 29. April, für den zweiten der 29. Mai.