Der „Busdoktor“ ist angekommen: 22 Kinder werden an der ukrainischen Grenze abgeholt

Seit dem vergangenen Sonntag ist Renan Cakar in den Fokus gerückt. Ungewollt. Er war einer der Busfahrer, die 160 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Ostalbkreis transportiert haben. Mit Tränen in den Augen hat er berichtet, was er auf dieser Reise erlebt hat, wie viel Leid er in den Augen der Betroffenen gesehen hat. Seinen Spitznamen „Busdoktor“ hat er von seinen Kollegen und Gästen erhalten, weil er nahezu mit jedem zurechtkommt.

Kaum zu Hause, schon wieder auf dem Weg

Am Sonntag zurückgekehrt, hat er an diesem Mittwoch bereits wieder einen Bus der Firma Grötzinger Richtung Ukraine in Gang gesetzt. Sein Ziel diesmal: 22 Kinder an der ukrainischen Grenze, im rumänischen Siret, abholen und nach Berlin zu bringen, damit sie dort weiter therapiert werden können.

Um 6 Uhr am Mittwoch ging es los für Cakar. Gemeinsam mit seinem Kollegen Tom Pelz und zwei Sanitätern machten sie sich auf diese Mission. Auf 28 Stunden hatten sie sich eingestellt, unterwegs jedoch erfahren, dass die Kinder nicht, wie zunächst vorgesehen, am Freitag an der Grenze ankommen werden. „Die Reise für die Kinder ist beschwerlich, und ständig werden sie von der Militärpolizei angehalten, so dass sich die Reise dermaßen verzögert hat“, berichtet Cakar. Es musste also ein anderer Plan her.

Alte Bekannte in Rumänien

„Wir kannten noch ein Hotel in Brasov in Rumänien, noch von der ersten Fahrt. Da haben wir angerufen und uns einquartiert“, so Cakar – und zwar schon nach 21 Stunden. „So hatten wir die Möglichkeit, uns entsprechend auszuruhen, zu essen und ausreichend zu schlafen. Diese Reise 2.0 ist nicht zu vergleichen mit der ersten, bei der wir nicht wussten, was auf uns zukommt“, so Cakar.

Vor Ort haben sich zwei Rumänen dazu entschlossen, die Kosten für Cakar und seine Gruppe zu übernehmen. Aber nicht etwa aus Werbegründen. Cakar erzählte nach einer ersten Mütze Schlaf, dass der Name ihrer Firma nicht genannt werden solle. Auch zum Essen wurde das kleine Rettungsteam noch eingeladen, berichtet Cakar.

Am Freitag geht es weiter nach Suceava

Von Brasov ist es am Freitag schließlich weitergegangen nach Suceava, rund 15 Kilometer entfernt von Siret, dem Grenzgebiet, in dem die Kinder und ihre Mütter abgeholt werden sollen. Diese 400 Kilometer haben dann noch einmal knapp acht Stunden in Anspruch genommen. „Das ist eine sehr schlecht befahrbare Strecke, deswegen müssen wir mehr Zeit einplanen“, so Cakar. In Suceava ist das Team dann auch noch einmal in ein kleines Hotel eingecheckt, um dann am Samstagmorgen Richtung Grenze zu fahren. „Wir haben bei dieser Reise eine Menge Verantwortung, müssen Menschen transportieren. Da ist genügend Schlaf sehr wichtig“, erklärt der „Busdoktor“.

Am Samstag ist dann Ankunft an der Grenze

Am Samstag muss der Bus noch einmal knapp 30 Kilometer absolvieren, um an die Grenze zu gelangen. Die Kinder werden dann eingeladen – und vielleicht auch noch andere Ukrainerinnen und Ukrainer. Cakar und sein Kollege Pelz hatten bereits im Vorfeld gesagt, dass sie niemanden zurücklassen würden, wenn er mitmöchte.