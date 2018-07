Der Berg ruft: Die Heimattage stehen an

Viele Hände packen mit an, wenn es bei den Ellwanger Heimattagen heißt „Der Berg ruft“. Mehr als zehn Vereine haben sich unter dem Dach des Stadtverbands der sporttreibenden Vereine und mit Unterstützung der Stadt zusammengetan, um das Fest zu organisieren.

Für Hermann Weber, Vorsitzender des Stadtverbands, sind die Heimattage ein wichtiges, identitätsstiftendes Fest, das vom Wir-Gefühl der Helferinnen und Helfer, aber auch der Besucherinnen und Besucher lebt. Er findet es großartig, dass sich trotz des organisatorischen Kraftakts die Vereine bereit erklärt haben, das Fest zu stemmen. Das sind Stadtverband, Bürgergarde, DJK Judo-Abteilung, DLRG, FC, FCV, Hundefreunde Drachenherz, NaPo, SG Schrezheim und TSV sowie aus Rindebach die Jagsttal Gullys, der Reitverein, die Chorwerkstatt, der SV und der allgemeine Rettungsverband Niedersachsen.

Böllerschüsse, Weinlaube und Cocktailbar

Auch bei der 63. Auflage werden beliebte Traditionen nicht fehlen. Dazu gehören die Bürgergarde und der Anschnitt des Ochsenbratens (am Samstag ab 18 Uhr) durch den Oberbürgermeister. Allerdings kommt es wegen des Aufzugs im Schlossinnenhof zu einigen Änderungen. So tauschen Küche und Getränkeausgabe im Innenhof ihre Plätze. Die dortigen Toiletten sind wegen der Nähe zur Küche aus hygienischen Gründen geschlossen. Dafür werden zwei zusätzliche Toilettenwägen im Außenhof aufgestellt.

Der Stimmung im Schloss sollen die Änderungen jedoch kein Abbruch tun, sagt der Pressesprecher der Stadt, Anselm Grupp. Dafür sorgen das Programm sowie die Möglichkeit zum Besuch der Weinlaube, der Cocktailbar oder der Bar der Jagsttal-Gullys. Die Schützengilde ist mit einem Schießstand im Vorhof präsent.

Zum Auftakt der Heimattage am Samstag werden auch Gäste aus den Partnerstädten Abbiategrasso und Langres erwartet. Allein aus der italienischen Partnerstadt werden 50 Personen anreisen. Grund hierfür ist unter anderem auch die Verleihung der Bürgermedaille in Silber an Valter Bertani, der sich seit vielen Jahren für die Beziehung der beiden Städte einsetzt. Die Italiener werden am Samstag auf dem Marktplatz mit einem Stand für Käsespezialitäten und Wein aus der Gegend um Abbiategrasso vertreten sein.

Ochs am Spieß und viel Musik

Freitag, 20. Juli:

18 Uhr: Luftschloss-Festival mit Tom Thaler und Basil, Rikas, Johnny Rakete, Hugo Nemaless, MC Smook, Lazy Kalle und 6 feet further im Schafstall. Eintritt: 12 Euro im Vorverkauf über VR-Bank und Juwelier Hunke. 15 Euro an der Abendkasse.

Samstag, 21. Juli:

16.30 Uhr: Bewirtung (Ochsenbraten ab 18 Uhr)

18 Uhr: Eröffnung mit der Bürgergarde im Innenhof, anschließend Ochsenanschnitt.

18.30 Uhr: Jugendblasorchester mit Wendelin Dauser.

19 bis 22 Uhr: Kids- und Jugend-Disco-Party mit DJ im Garten hinter der Jugendherberge.

19.30 Uhr: Liveband Sudden Inspiration im äußeren Schlosshof

20 Uhr: Musikverein Rindelbach im Innenhof.

Sonntag, 23. Juli:

10.30 Uhr: Bewirtung.

10 Uhr: Festgottesdienst in der Basilika Sankt Vitus.

11 Uhr bis 17 Uhr: Kinderbetreuung der DJK-Judoabteilung im Schafstall.

11.30 Uhr Verleihung des Schulpreises im Innenhof.

12 Uhr: Tanzaufführungen der TSV-Gruppe Girls forever im Außenhof.

14 Uhr: Vorführungen der DJK-Judoabteilung im Außenhof.

17 Uhr: Tanzeinlagen von Urban Dance Crews im Außenhof.

18 Uhr: Auftritt des Musikvereins Pfahlheim im Innenhof.

18.30 Uhr: Schülerband der Musikschule

19.30 Uhr: Lehrerband Dreyers Rock, beide im Außenhof.

Am Samstag ab 17 Uhr und Sonntag ab 10.30 Uhr pendelt der kostenlose Bus ab der Haltestelle gegenüber Parkpalette. Letzte Rückfahrt am Samstag ab Schloss ist um 23.15 Uhr; letzte Rückfahrt am Sonntag ist um 22.15 Uhr. Der Bus kann auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden.