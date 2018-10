In Stuttgart hat am Freitag der Prozess um die Bilanzmanipulationen bei der ehemaligen Ellwanger BAG begonnen. Der ehemalige Geschäftsführer sowie zwei Mitarbeiter müssen sich dafür vor der 10. Großen Wirtschaftskammer des Landgerichts Stuttgart verantworten. Dem Unternehmen war durch die Manipulationen ein Schaden von rund 3,4 Millionen Euro entstanden. Kurz darauf musste deshalb eine Fusion mit der BAG Hohenlohe erfolgen.

Die Verhandlung in Stuttgart begann am Freitag fast pünktlich. Kurz nach 9.30 Uhr ging es los im Sitzungssaal 10. Nach der Feststellung der Personalien verlas Oberstaatsanwalt Heiko Wagenpfeil die Anklage. Dem ehemaligen Geschäftsführer wird zur Last gelegt, die Bilanz für die Jahre 2011 und 2012 falsch vorgelegt zu haben. Die beiden Mitangeklagten sollen ihn dabei unterstützt haben, in dem sie die zugrundeliegenden Inventur- und Bewertungsergebnisse manipuliert haben.

Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters bestätigten alle drei Angeklagten, dass sie Angaben zur Person und auch zur Sache einlassen wollen. Der ehemalige Geschäftsführer machte allerdings eine Einschränkung: Er wollte seine Vermögenssituation gegenüber dem Gericht nicht offen legen, die beiden Mitangeklagten waren auch dazu bereit.

Die Verhandlung läuft zur Stunde noch.