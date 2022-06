Der Abitursjahrgang 1970 des Peutinger-Gymnasiums feiert sein Goldenes Abi-Jubiläum

Mit zwei Jahren Verspätung aufgrund der Corona-Pandemie hat der Abitursjahrgang 1970 des Peutinger-Gymnasiums am Samstag in Ellwangen sein Goldenes Abiturstreffen gefeiert. Bürgermeister Volker Grab empfing die rund 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der „guten Stube der Stadt“, im Palais Adelmann.

Hans Bihr aus Aalen, der das Abi-Treffen gemeinsam mit Informatik-Professor Dr. Dietmar Rösner (Helmstedt) und Gudrun Dostal-Sauer (Ellwangen) organisiert hat, freute sich über eine „sehr gute Resonanz“ und sprach von einer Teilnahme von etwa 40 Prozent der damaligen Absolventinnen und Absolventen des Abitursjahrgangs 1970 aus den einstigen Klassen 9a, 9b, 9c und 9d. Die Abiturientinnen und Abiturienten waren nicht nur aus ganz Süddeutschland angereist, sondern auch aus Schleswig-Holstein und der Schweiz.

Den weitesten Anreiseweg indes hatte Barbara Thomas, sie kam aus dem spanischen Barcelona. Ihr Vater, Oberst Thomas, war in den 1960er Jahren Brigadekommandeur in Ellwangen. Als Kind lebte Barbara Thomas bis 1961 in den USA, danach bis 1964 in Paris, dann kam sie in das beschauliche, provinzielle Ellwangen. Nach dem Abitur studierte sie Sprachen und Kommunikationswissenschaft und arbeitete danach für die Firma Hartmann (Heidenheim) im Internationalen Marketing. Als Hartmann 1989 eine Firma in Spanien aufkaufte, kam Thomas nach Barcelona.

Bürgermeister Volker Grab ging in einem einstündigen Rückblick mit Bildpräsentation auf die strukturelle, städtebauliche, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt und auf die Ellwanger Schulen mit über 5000 Schülerinnen und Schülern ein. Dabei erinnerte er auch an die Seminare Borromäum und Josefinum, die vor langer Zeit von einigen der Teilnehmer des Goldenen Abi-Jubiläums besucht wurden. Grab thematisierte auch das „florierende Industriegebiet“, die Landes-Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge auf dem Gelände der ehemaligen Reinhardt-Kaserne, die Konversion, die Europäische Ausbildungs- und Transfer-Akademie und die Landesgartenschau 2026, zu der er bereits jetzt einlud: „Ich begrüße Sie dann auch gern wieder.“ Kulturamtsleiter Dr. Anselm Grupp sprach über die Geschichte des 1688 von der gräflichen Familie Adelmann von Adelmannsfelden erbauten Palais Adelmann, das von der Stadt 1986 aus Privatbesitz gekauft wurde.

Nach dem anschließenden Sektempfang in der Beletage des Palais Adelmann und dem Gruppenfoto stand, wie bereits beim 40-Jährigen, eine Stadtführung mit Annette Bezler auf dem Programm. Beim Spaziergang durch die Stadt und beim Abendessen mit gemütlichem Beisammensein im „Kronprinzen“ wurde noch so manche Anekdote und mancher Streich aus der „Penne“-Zeit erzählt und an einstige PG-Lehrerinnen und -Lehrer wie Zita Jury, Dr. Irmentraud Haug, „Pan“ Albert Kleiner, „Ymir“ Dr. Franz Fischer, Helmut Esdar, Josef Stock, Franz Lipp, Dr. Heinrich Grupp und an Oberstudiendirektor „Rackel“ Theodor Schmid erinnert. Bei Schmid hatten einige Griechisch. Und da hieß es: „Sprechen Sie das Gebet!“ Von ihren ehemaligen Lehrern lebt nur noch Dr. Hans Pfeifer, der als Geschichtslehrer „fleißig diktiert hat“.