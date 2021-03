Den Senioren fehlen Kontakte und Sport

Um mit den 326 Vereinsmitgliedern in Kontakt zu treten und mehr über ihre Lebenssituation und Sorgen während der Corona-Pandemie zu erfahren, hat der Ellwanger Seniorenrat Anfang Februar einen Fragebogen versandt. Initiiert wurde diese Aktion von Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Jordan.

Wie der Seniorenrat nun in einer Pressemitteilung informiert, hätten sich Zweidrittel der Mitglieder an der Umfrage beteiligt. Das sei ein „überragendes Ergebnis“, wird Vereinsvorsitzender Hermann Betz zitiert. Es zeige „das lebhafte Interesse der Mitglieder an konstruktiver Mitwirkung in der kommunalen Arbeit“.

Margot Wagner und Ulrich Jordan haben die Fragebögen zwischenzeitlich ausgewertet. Ihr Fazit: Erfreulicherweise könnten sich die meisten Mitglieder des Seniorenart noch selbständig versorgen oder hätten zumindest ausreichend familiäre Hilfe. Sehr stark würden von den Senioren persönliche Kontakte vermisst und auch sportliche Angebote. Erstaunlicherweise würden die mesiten Mitglieder die aufgetretenen Probleme rund um das Impfen „mit Gelassenheit“ sehen.

Der Landesgartenschau 2026 wird von einer großen Mehrheit mit Freude entgegengesehen, aber deutlich mehr Stimmen befürworten einen Bürgertreff und unterstützen das Projekt des Seniorenrates „unser Bürger-Stadthaus“.

Mit der Arbeit des Seniorenrates zeigte sich laut der Umfrage eine große Mitgliederzahl zufrieden, allerdings wurde der Wunsch nach mehr Öffentlichkeitsarbeit vorgetragen.

Dem möchte der Vorstand künftig nachkommen. Auch der Bürgertreff in der Marienpflege und die Bürostunden, diecoronabedingt ausfallen müssen, wurden aufgeführt, ebenso war die bessere Anbindung der Teilorte mit dem Stadtbus ein Thema. Die individuell auf den Fragebögen übermittelten Anregungen und Anfragen sollen vom Vorstand aufgenommen und zeitnah bearbeitet, heißt es in der Presseerklärung.

Für die Zukunft des Seniorenrates sei es mit Blick auf die Alterskohorten in der Befragung wichtig, deutlich mehr neue Mitglieder in der Altersgruppe 60 bis 70 Jahre für die Anliegen der Seniorenarbeit zu interessieren und zur Mitarbeit zu bewegen, damit ein Generationenwechsel gelingen kann.