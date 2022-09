Demonstrationen in Ellwangen vor Auftritt von Ricarda Lang

Am Freitagabend ist es im Vorfeld des Auftrittes von Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, in Ellwangen zu einer Demonstration gekommen. Rund 100 Teilnehmer hatten sich vor dem Taj Mahal versammelt, um Ricarda Lang mit lauten Pfiffen und Zurufen in Empfang zu nehmen und ihre Kritik an der grünen Politik zu äußern.

Die 28-Jährige musste das Lokal unter Polizeibegleitung durch den Hintereingang betreten.

+++ Ein ausführlicher Bericht folgt +++