Dem Südsudan droht eine Hungersnot

„Die Menschen in Juba und überall im Land stehen vor einer Hungersnot in unvorstellbarem Ausmaß“, schreibt Bruder Bernhard Hengl aus dem Südsudan. Das ostafrikanische Land, jüngster Staat der Erde, ist seit kurzem von blutigen Unruhen erschüttert.

„Die Situation im Land ist dramatischer als man dies auf den ersten Blick ersehen und erfassen kann“, schreibt Bernhard Hengl aus dem Südsudan. Der 60-jährige Comboni-Missionar und 35 seiner Leute gerieten in Juba vier Tage lang unter Beschuss: „Es war Hölle! Besonders da sie neben dem Kugelhagel noch schwere Geschütze zum Einsatz brachten!“ Bei den Soldaten des Präsidenten handele es sich meist um Jugendliche aus dem „Busch“, ohne Schulausbildung und mit nur wenig militärischer Ausbildung, wenn überhaupt.

Hengl, der bis zu seinem Weggang im Jahr 2012 in den Südsudan Provinzverwalter in Ellwangen war, berichtet von einem gewaltigen Aufbrechen, von einem Massen-Exodus. Tausende von Menschen wollten Juba so rasch wie möglich verlassen, in Richtung Nimule, der Grenzstation zu Uganda. Fast alle Ärzte hätten den Südsudan bereits verlassen, aber auch die Gemeinschaft der Franziskaner. Unter den Geflüchteten der vergangenen Tage sind auch schätzungsweise 8000 Ugander. Viele von ihnen hatten in Juba ein kleines Geschäft betrieben.

„Menschen sind verzweifelt, haben Angst. Oft haben sie seit Tagen nichts gegessen. Was besonders Mütter mit ihren Kindern und Babys durchmachen, ist ohne Worte“, schreibt der Comboni-Missionar, der sich um die Beschaffung und Verteilung von Lebensmitteln kümmert: „Komme gerade von Rejaf zurück. Wir haben Nahrungsmittel an über 100 alte und kranke Menschen im Ort sowie in der nahen Umgebung verteilt: Maismehl, Bohnen, Öl, Zucker, Pulvermilch, Salz.“ Die Lebensmittel stammten bisher vor allem aus Kenia.

50 Comboni-Missionare leben im Südsudan. Davon sind elf wie Bruder Bernhard Hengl in der Hauptstadt Juba. Der Staat ist am 9. Juli 2011 offiziell unabhängig geworden, nachdem er von 2005 bis 2011 schon eine Übergangsregierung hatte. Zuvor gab es einen schrecklichen Bürgerkrieg, der 22 Jahre lang dauerte, von 1983 bis zum Friedensvertrag 2005. „Mit mehr als zweieinhalb Millionen Toten“, sagt Missionsprokurator Bruder Hans Dieter Ritterbecks. Er war selbst 21 Jahre lang im Südsudan, bis September 2013.

Es gibt täglich mehrere neue Schreckensnachrichten

„Die Situation ist derart verworren, dass man im Augenblick nicht weiß, was morgen passiert“, sagt Ritterbecks: „Die Dinge überschlagen sich praktisch. Seit Ausbruch der Unruhen erreichen uns mehrmals täglich neue Schreckensnachrichten. Unsere Comboni-Mitbrüder berichten auch über Gräueltaten an der Zivilbevölkerung.“ Am 8. Juli hätten plötzlich verfeindete Gruppen innerhalb der Armee ein unbeschreibliches Massaker begonnen, dem auch viele Zivilisten zum Opfer gefallen seien. Alle Botschaften seien geschlossen. Von der Evakuierung seien auch Mitarbeiter von internationalen Hilfsorganisationen betroffen. „Fast alle Geschäfte, einschließlich der Camps der Hilfsorganisationen, wurden geplündert, und der Markt in Juba ist wie leergefegt.“ Zum ersten Mal habe es in dem neuen Staat im Dezember 2013 „gekracht“. Uganda schicke jetzt vermehrt Truppen, die an der Seite des Präsidenten kämpften.

Der etwa 650 000 Quadratkilometer große Südsudan habe, so Ritterbecks, schätzungsweise elf bis zwölf Millionen Einwohner. Etwa 70 Prozent von ihnen seien Analphabeten und damit leicht manipulierbar. Das Problem im Südsudan sei ein ethnisches. „Es gibt 60 Hauptstämme. Wobei die Dinka die allergrößte Ethnie ist, gefolgt von den Nuer.“ Diese beiden Ethnien seien Semi-Nomaden, Hirtenvölker. Präsident Salva Kiir sei Dinka, Vizepräsident Riak Machar Nuer: „Anstatt für Versöhnung zu sorgen, nutzen die Mächtigen diese traditionelle Feindschaft aus, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Es fehlt die nationale Identität, dass sie sich als Volk begreifen.“ Im Südsudan leben, so Ritterbecks, etwa 60 Prozent Christen, die anderen gehören meist Naturreligionen an. Die ganze Infrastruktur des Landes sei dürftig.

Der Sudan hat für die Comboni-Missionare eine besondere Bedeutung. Begann doch dort der Ordensgründer, Bischof Daniel Comboni, vor 150 Jahren mit seiner missionarischen Arbeit. „Als Zeichen der Solidarität sind wir aufgerufen, die leidenden Menschen im Südsudan, mit unserem Gebet und unseren Gaben zu begleiten“, sagt Ritterbecks.

Die Missionsprokura Ellwangen der Comboni-Missionare bittet um Spenden für den Südsudan. IBAN: DE66 6145 0050 0110 617015.