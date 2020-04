Dem Herzsport gehen die Ärzte aus

Vereine, die Herzsport anbieten wollen, brauchen zwingend Mediziner, die die Kurse begleiten. Die zu finden, ist in Zeiten der Corona-Pandemie jedoch gar nicht so leicht, wie die Behindeten- und Versehrtensportgemeinschaft Ellwangen (BVSG) jetzt in einer Pressemitteilung erklärt. Und das sei ein echtes Problem.

Die Herzsportgruppe der BVSG gibt es schon lange in Ellwangen. Sie wurde im Jahr 1987 wurde gegründet. Mittlerweile nutzen so viele Menschen das Angebot, dass es bei der BVSG nicht mehr nur eine, sonder fünf Gruppen gibt. Die Oberärzte der Inneren Abteilung im Ellwanger Krankenhaus, Dr. Hans-Joachim Dietterle und Dr. Udo Przybylla, übernahmen anfangs die Betreuung der Abteilung. Przybylla verließ 2006 die Abteilung wegen Übernahme seiner Privatarztpraxis. Danach konnte die BSVG Dr. Cornelia Schoch und Dr. Stefanie Dick als betreuende Aushilfsärztinnen und etwas später auch noch Dr. Rafael Funczik gewinnen.

„Bis Ende Februar war die Welt bei der BVSG Ellwangen in Sachen Ärztebetreuung noch in Ordnung“, schreibt der Vorsitzende der BVSG, Heinz Rieker, in der Mitteilung.

Nun musste aber –nach 33 Jahren – Hans-Joachim Dietterle aus gesundheitlichen Gründen die Betreuung der Gruppen sofort abgeben.

Die Verantwortlichen der BVSG Ellwangen, Dietterle und auch die Aushilfsärzte, hätten darauf hin sofort Alarm geschlagen und bei Ellwanger Medizinern, um Mithilfe im betreuendem Ärzte-Team gebeten. Dies sei bislang aber „ohne Erfolg“ gewesen, bedauert Rieker.

Er befürchtet, dass die BVSG Herzsportgruppen bi auf Weiteres „ein Sorgenkind“ bleiben. „Voraussetzung für die Durchführung des Herzsports ist nicht nur ein qualifizierter Übungsleiter, sondern auch ein Arzt, der die Stunde überwacht“, erklärt Heinz Rieker, Vorsitzender und Übungsleiter Innere Medizin. Diese Vorgabe bringe den Verein jetzt unter Druck.

Wie Heinz Rieker ausführt, machen derartige Probleme übrigens nicht nur der BVSG Ellwangen zu schaffen. Schon vor zwei Jahren habe die Ärztekammer Berlin einen „dramatischen Ärztemangel“ im Herzsport prophezeit. Bundesweit stünden viele solcher Gruppen vor dem Aus.

Damit dies in Ellwangen nicht geschieht, wollen die jetzigen betreuenden Ärzte und die Vorstandschaft ein mehrköpfiges Betreuungsärzte-Team zusammenstellen, damit nicht ein Arzt jede Woche bereit stehen muss.

Laut Rieker sei das Thema zwischenzeitlich auch beim Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband (WBRS) angekommen. Hier plädiert man dafür, die strengen Vorgaben für den Herzsport zu locken. Dies könne laut WBRS aber nur durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitationssport erfolgen.

Auch bei der BVSG Ellwangen würde man sich wünschen, dass sich etwas tut, schreibt Heinz Rieker. Bis es soweit ist, werde der Verein weiterhin nach Ärzten suchen, die nach dem Ende der Corona-Krise gegen Honorar beim Herzsport aushelfen. Es werde „eine schwere Suche“ werden, ist Rieker überzeugt. Denn: Es scheiterte nicht am Geld, sondern schlicht an den fehlenden Kapazitäten.