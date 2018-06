Delfine helfen traumatisierten Kindern und Jugendlichen

Die Interaktion mit Delfinen fördert die sozialen Beziehungen von Kindern und Jugendlichen. Das Kinder- und Jugenddorf Marienpflege möchte jetzt einen entsprechenden Förderverein gründen. Bereichsleiter Traumapädagogik Berthold Engelke hofft, dass drei traumatisierte Kinder oder Jugendliche der Marienpflege bereits in den Herbstferien diesen Jahres für eine Woche zur „Alpha-Therapie“ nach Antalya in die Türkei dürfen. „Die Delfintherapie soll für die Kinder ein Höhepunkt in ihrem Leben sein.“

„Jeder Delfin merkt, mit welchem Gegenüber er es zu tun hat. Der Delfin geht total auf den Menschen mit seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten ein“, weiß Vera Dalhof: „Die Delfine haben sehr hohe emotionale und soziale Kompetenzen und gehören zu den intelligentesten Tieren.“ Die Ellwangerin ist zertifizierte, ausgebildete Delfintherapeutin und arbeitet seit Juni 2012 als Gruppenerzieherin in einer Wohngruppe der Marienpflege, die zu 70 bis 80 Prozent mit traumatisierten, verhaltensauffälligen Kindern belegt ist, mit Kindern, die Probleme in der Schule, im Alltag und in sozialen Beziehungen haben. Die 23-Jährige begann 2009 ihr Studium der Erziehungswissenschaften Bachelor an der Universität Augsburg, und 2011 studienbegleitend in Antalya in der Türkei ihre Praxisausbildung zur Delfintherapeutin.

Gleichzeitig sind in dem Delfinarium die drei männlichen Delfine Mishenia, Alicia und Suera mit drei Therapeuten und drei Kindern im Wasser. Die Delfine werden den Kindern nicht zugeteilt, sondern die Tiere selbst suchen sich ihr Kind aus. So wendet sich ein Delfin, der Ruhe und Geborgenheit ausstrahlt, einem sehr aktiven Kind zu, während ein anderer Delfin ein eher schüchternes Kind regelrecht herausfordert. Jedes Kind erhält täglich eine halbe Stunde Therapiezeit im Wasser. „Die Tiere nehmen die Kinder so an wie sie sind, mit ihren Schwächen und Stärken, mit ihrem Selbstbild, und akzeptieren sie komplett als Ganzes“, erklärt Vera Dalhof.

„50 bis 60 Prozent der in der Jugendhilfe untergebrachten Kinder haben traumatische Erfahrungen in frühester Kindheit gehabt“, berichtet Berthold Engelke von diesen posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Mädchen und Jungen mit schwierigen Lebensbiografien haben zu Hause Schlimmes erlebt, sind geschlagen und/oder sexuell missbraucht worden, haben psychisch kranke Eltern, solche mit Verwahrlosungstendenzen, solche mit wenig Geld oder solche mit einer Drogenkarriere. Um das Selbstwertgefühl, die Selbstakzeptanz, das Selbstvertrauen, die Empathie, die Sensibilität und die sozialen Kompetenzen der Kinder allgemein zu stärken, hat die Marienpflege bereits den ausgebildeten Therapiehund Bruno im Einsatz, ebenso Vera Dalhofs noch in der Ausbildung befindlichen, sieben Monate altem Golden Retriever Sabri, sie betreibt eine kleine Theaterwerkstatt und hat diverse erlebnispädagogische Angebote und einen Kinder- und Jugenddorfchor ins Leben gerufen.

Firmen, Ärzte und Rechtsanwälte aus Ellwangen und Umgebung haben bereits Interesse signalisiert, den noch zu gründenden, gemeinnützigen Förderverein zur Förderung der Tiergestützten Pädagogik, insbesondere für Delfintherapie finanziell und ideell zu unterstützen. Künftig sollen dann jährlich circa drei Kinder der Marienpflege in den Herbstferien gemeinsam mit Vera Dalhof und mindestens zwei begleitenden Pädagogen für eine Woche zur Delfintherapie nach Antalya in die Türkei fliegen. Ein solcher Gesamtaufenthalt würde circa 10 000 Euro kosten.

Info: Kontaktadresse: b.engelke@marienpflege.de