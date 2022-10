Dekanatswallfahrt zum Grab des Seligen Paters Philipp Jeningen: Van Meegen spendet Mut

„Das, was wir wirklich tun, prägt unser Leben“. Diese Worte von Pfarrer Sven van Meegen haben die Dekanatswallfahrt zum Grab des Seligen Paters Philipp Jeningen geprägt. Wie das Katholische Dekanat Ostalb berichtet, standen bei der Dekanatswallfahrt ans Grab des Seligen Pater Philipp Jeningen am Sonntagabend besonders die Jugendlichen im Fokus. Einmal im Jahr sind die Ministrantinnen und Ministranten sowie die Kirchengemeinderäte aus dem Dekanatsbezirk Ellwangen-Neresheim eingeladen, ans Grab von Pater Philipp zu pilgern.

„In diesem Jahr ist es etwas Besonderes“, sagte der stellvertretende Dekan, Pater Jens Bartsch. Der Pfarrer sprach den jungen Menschen in der momentan durch Krieg, Klimawandel und Pandemie schweren Gesamtlage, Mut und Zuversicht zu. Zum ersten Mal nämlich hielten die Wallfahrer mit weißen Rosen und Kerzen vor dem Grab des Seligen Pater Philipp inne und holten sich aus der Begegnung Kraft für ihren Alltag. „Fürchtet euch nicht vor der Zukunft, sondern vor dem Versäumnis des Augenblicks“, sagt van Meegen. Auch könne durch ein Leben, das einen Sinn verfolgt, Frustration und Lethargie vorgebeugt werden. „Das können wir aus dem Leben Pater Philipps lernen“, ist van Meegen überzeugt. Immer wieder spricht er direkt die Musikanten des Jugendblasorchesters auf der Empore an, die unter der Leitung von Wendelin Dauser den Gottesdienst mit ihren Blasinstrumente begleiteten.

Der Orden Pater Philipps, die Jesuiten, hätten der Bildung und Begleitung von Jugendlichen gewidmet, heißt es weiter in der Mitteilung. „Ihr seid diesem Leben nicht einfach ausgeliefert“, so van Meegen weiter. Das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen und ins Tun zu kommen, könne der Schlüssel für ein sinnhaftes Leben sein. Und: „In Katastrophenzeiten bildet sich die Eigenschaft, das Beste aus dem Augenblick herauszuholen“, spricht Pfarrer van Meegen den Jugendlichen nochmals Mut zu.

Nach dem Gottesdienst, den auch Dekanatskirchenmusiker Benedikt Nuding musikalisch mitgestaltet hatte, galt die Einladung zum Vesper allen Kirchenbesucherinnen- und besuchern im Kreuzgang der Basilika.