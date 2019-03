Deftiges Rock-Kabarett mit Nepo Fitz

Zum vierten Mal zu Gast beim Stiftsbund, hat Kabarettist Nepo(muk) Fitz mit seinem Soloprogramm „Saumensch“ das Atelier Kurz gerockt. Den Freunden der Kleinkunst wurde schwindlig bei diesem atemlosen Höllenritt über Stock und Stein der Wortakrobatik. Als großartiger Sänger und am Klavier machte der bajuwarische Tausendsassa eine besonders gute Figur.

A Hund is er scho, der Nepo. Und eine Rampensau. „Die Amigos füllen die Stadien, und wo bin ich? Bei Ihnen. Weil’s mir lieber ist“, gesteht er und hat im Handumdrehen die Besucher auf seiner Seite, wenn auch noch dezent. „Ihr macht ja gar nicht mit“, klagt er nach der ersten fetzigen Rocknummer und krallt sich zum Aufwärmen Dieter aus der ersten Reihe. Der bleibt der Running Gag des Abends, in netter Form, versteht sich. „Schon mit 15 wollte ich böse sein“, bekennt „Nepsi“. Als Teenie habe er brave Bayern mit rosa Irokesenschnitt geschockt. Was kann man auch anderes erwarten bei Eltern wie Kabarettistin Lisa Fitz und Rockdrummer Ali Khan. Das verpflichtet allemal.

Bis heute hat er den „Deifi“, den Teufel, gut drauf und geht mit der Kirche im Allgemeinen und der katholischen im Besonderen deftig ins Gericht: „Die versuchen’s immer noch mit der Triangel. Die evangelische hat wenigstens Akustikgitarren.“ Mit Hostie und Kelch rutscht er in komödiantische Niederungen und gleitet mit dem „humanen Schnitzel“ ab ins Unappetitliche. Macht nichts. Satire darf bekanntlich alles, und es macht einen Heidenspaß, bitterböse zu sein und die Hände in Weihwasser zu waschen. Zimperlich darf man nicht sein in dieser schweißtreibenden Nepo-Fitz-Nacht in Ellwangen.

Der Übergang von der Religion zum interaktiven Bröselkaffee ist nahtlos. Gekoppelt mit der schmachtenden Ballade „The Last Unicorn“, wird das krümelige Instantpulver zum Hit. Entfesselt schmettert das Publikum den Refrain mit: „Des interessiert mi net, i sauf mein Bröselkaffee.“ Da biegen sich die sogar die standfesten Mauern des Ateliers Kurz.

Kaum mehr zu toppen ist der Bua im Hansi-Hinterseer-Look mit blonder Walleperücke und Waderlstrümpfen als chattender Frauenversteher und Love Coach „ohne Grüß Gott, aber voller Hoffnung.“ Strippen kann der Nepo wie die Chippendales und glänzt als „Hüter der Ekstase“ im roten Slip. Fesch. Wieder bekleidet, sorgt er sich „als einziger“ um die „Zodiakbären“ und jene bärtigen Männlein, die einst im dunklen Tann allerlei Schmiedewerkzeug herstellten: „Dass man nix mehr von ihnen findet, ist der Beweis, dass es sie gegeben hat.“ Als sich zum Finale zwei mutige Herren aus dem Publikum in Gorillakostüme zwängen und sich mit dem Nepo zum Affen machen, ist kein Halten mehr. Ob’s zum Programm gehört, dass er die Kluft im Auto vergessen hat und seine Fans zwei Minuten sich selbst überlässt? Egal. Die Bude tobt.

„I mag a Eis“, seufzen alle leicht erschöpft und stampfen dazu kräftig auf. Im Stehen haut Nepo zu Nina Simones „Birds flying high“ ein letztes Mal in die Tasten. „Gibt’s noch Fragen?“ Eigentlich nicht. Irre war’s.