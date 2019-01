Datenklau: „Keine besondere Hackerleistung“

Sensible Daten von Politikern und Journalisten sind vor Weihnachten über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht worden. Das hat der öffentlich-rechtliche Sender rbb jüngst herausgefunden. Auch CDU-Politiker aus dem Ostalbkreis sind davon betroffen.

„Ich glaube, dass die Hacker im vorliegenden Fall Amateure sind, die angeben wollen“, schreibt Inge Gräßle, Mitglied des Europaparlaments, auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Sie gehe grundsätzlich davon aus, dass Daten mitgelesen würden. Allerdings von Diensten, die kein Interesse an Öffentlichkeit hätten. „Ich hatte vor Weihnachten Probleme mit meinem Handy, einige Funktionen konnte ich nicht mehr aufrufen. Ich dachte mir schon, dass da jemand hackt.“

Auch Kiesewetter ist betroffen

Auch der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter ist von dem Datenklau betroffen. In einer Stellungnahme wird der CDU-Politiker zitiert, dass er „bislang keine sicheren Details über das Ausmaß des Schadens [...] und über die Betroffenheit meiner Daten speziell erfahren“ habe. Man stehe in engem Austausch mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und den Sicherheitsbehörden, so Kiesewetter weiter. Die Aufklärung sei aber noch am Anfang. „Wichtig ist zunächst, dass die Sicherheitsbehörden rasch aufklären und der Schaden für unsere Demokratie minimiert wird.“

Gräßle sieht den Hackerangriff gelassen. Sie wisse nur, dass ihre Handynummer von den Unbekannten veröffentlicht wurde. Und die hätten viele Leute, so Gräßle. „Keine besondere Hackerleistung.“ Der Landtagsabgeordnete Winfried Mack soll ebenfalls von dem Datenklau betroffen sein. Er war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.