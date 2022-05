Das war deutlich: Neuer Kreisvorsitzender der CDU Ostalb ist Tim Bückner

Mit großer Spannung ist die Wahl um den Kreisvorsitz in der CDU Ostalb erwartet worden, um den sich Rainaus Bürgermeister Christoph Konle und der Landtagsabgeordnete Tim Bückner beworben haben. Roderich Kiesewetter stand bekanntlich nicht mehr zur Wahl. Darauf richteten sich die Augen dann an diesem Freitagabend, beim CDU-Kreisparteitag – und die Ellwanger Stadthalle war prall gefüllt. Mit 69,5 Prozent (196 Stimmen bei 282 gültigen Abagben) hat sich schließlich deutlich durchgesetzt gegen Konle, für den 86 CDU-Mitglieder stimmten (30,5 Prozent).

Vereinigend und Doppelspitze

Bückner ging es in seiner Rede um den vereinigenden Charakter der Ostalb, die Grabenkämpfe zwischen den ehemaligen Altkreisen Aalen und Schwäbisch müssten aufhören, so Bückner grob. „Wir sind doch alle Ostälbler.“ „Ich hätte mir gewünscht, dass unsere Partei bereits so modern wäre, dass wir in dieser Situation die Möglichkeit gehabt hätten, eine Doppelspitze zu bilden“, so Bückner, lautstarker Applaus unterbrach ihn. „Eine Frau und ein Mann aus verschiedenen Regionen unseres Kreises, mit verschiedenen Stärken und verschiedenen Biografien“, blickte Bückner weiter in die Zukunft. Genau diesen Antrag werde er nun im Sepember stellen.

Der Start verläuft etwas holprig

So reibungslos wie diese Wahl am Ende verlief, so holprig war der Start in den Abend. Für 150 Leute war bestuhlt, doch noch um 18.30 Uhr, dem eigentlichen Beginn, standen viele CDUler im Eingangsbereich der Ellwanger Stadthalle in der Schlange. Und so sah man viele CDUler, darunter auch den Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter, hektisch Stühle heranschleppen, um die Menschen, kanpp 300 wurden es schließlich, unterzubringen. Um 19 Uhr ging es dann los mit einem – offensichtlich – CDU-Werbevideo, bei dem man jedoch kein Wort verstanden hatte.

Kiesewetter nimmt´s mit Humor

Das alles griff Kiesewetter bei Leitung seines letzten Kreisparteitags in seiner Begrüßung aber gekonnt auf: „Erstens: die Stadthalle muss größer werden. Zweitens: Sie braucht eine andere Akustik. Drittens: Die Bewirtung muss zur Regelmäßigkeit werden.“ Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher wollte dies in seiner Rede nicht auf sich sitzen lassen, wies die Schuld lachend von sich und erinnerte, dass man eine Brauerei vor der Tür habe, es Bestellmöglichkeiten gegeben habe. Die Stimmung war gut, trotz der Spannung, die wie ein Damoklesschwert über der CDU-Schar schwebte.

Fokus liegt auf der Bundestagswahl

Bei seiner Rede begründete Kiesewetter noch einmal, warum er das Amt des Kreisvorsitzenden künftig nicht mehr ausführen könne. Primär ist er aktuell ob seiner Aufgaben rund um den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine bundespolitisch stark eigebunden, ein offenes Geheimnis. Dazu müsse er sich stärker in seinen Wahlkreis Aalen-Heidenheim als Bundestagsabgeordneter einbringen. „Ich brenne für unsere Union und ich brenne für den Wahlkreis in meiner Heimat. Wenn ich aber das Direktmandat 2025 wieder erlangen möchte, dann muss ich mich in Heidenheim viel stärker engagieren“, so Kiesewetter. Außerdem sei man so gut aufgestellt im Ortsverband, dass der Generationenwechsel vollzogen werden könne.

Generationswechsel zwingend nötig

„Dieser Wechsel muss auch erfolgen“, sagt Kiesewetter. Bereits 2015 habe er in Weiler i.d.B. gesagt, dass er das Amt des Kreisvorsitzenden nur eine begrenzte Zeit ausführen werde. Letztlich sind es sieben Jahre geworden. Als er dann abtrat, mit freundlichen Worten des Bezirksvorsitzenden Steffen Bilger bedacht, standen die Menschen in der Halle auf, feierten Kiesewetter mit langanhaltenden Standing Ovations. Von Bilger bekam er zum Ausstand symbolisch einen Fahrradschutzhelm überreicht, in den Nationalfarben der Ukraine. Wie passend.

Konle und Bückner haben ordentlich mobilisiert

Auch Rainer Wieland, einer der Vizepräsidenten im Europaparlament, fand den Weg nach Ellwangen. Er und Kiesewetter kennen und schätzen sich seit Jahrzehnten. Wieland wendete sich während der Wahl in einer kurzen Rede an das Plenum, überbrückte schließlich die Wartezeit und rundete den Ausstieg Kiesewetters ebenfalls mit reichlich Lob ab. Eines muss man sowohl Konle als auch Bückner lassen: Sie hatten in kürzester Zeit ordentlich Mitglieder mobilisiert.

Bückner wirkt überwältigt

In Anbetracht dieser Kurzfristigkeit und der Tatsache, dass dieser Kreisparteitag an einem Brückentag stattfgefunden hatte, war die Resonanz doch groß. 284 Wahlberechtigte waren zugegen, 282 gültige Stimmen wurden es schließlich. Und als Kiesewetter das Ergebnis verlas, gratulierte Konle dem neuen Kreisvorsitzenden als erster. Bückner wirkte tatsächlich überwältigt, drehte sich, in der ersten Reihe sitzend, langsam um und hob die Hand. Dann bekam auch er seine Standing Ovations. Dann ging er noch einmal auf die Bühne, bevor zum Ausklang des Abends die Nationalhymne ertönte. „Ich bin, wenn es um die Politik geht, wenn es um andere geht, Berufsoptimist. Wenn es aber um mich geht, bin ich eher Berufspessimist. Deswegen habe ich jetzt auch nichts vorbereitet, was ich jetzt sagen könnte“, erntete Bückner gleich noch einige Lacher zum Abschluss.

Viele Prorammpunkte stehen bereits

Programmatische Gedanken aber hatte er sich bereits gemacht – und mit diesen kann er dann gleich loslegen, als neuer Kreisvorsitzender der CDU Ostalb.