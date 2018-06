Das Wannenfeld bekommt einen Spielplatz

Ein attraktives, abwechslungsreiches Spiel- und Bewegungsangebot für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen soll es auf dem geplanten Spielplatz Wannenfeld in Rindelbach geben. Der Ortschaftsrat Rindelbach stimmte am Dienstagabend in seiner Sitzung im kleinen Sitzungssaal des Ellwanger Rathauses einstimmig der Planung zu.

Realisiert werden soll der Spielplatz auf rund 800 Quadratmetern beidseitig des Spazierwegs, der den Panoramaring von West nach Ost verbindet. So soll es unter anderem einen Weidentunnel, einen Weideniglu, einen Spielturm mit Kastenrutsche, Kletterstange und Kletterwand, einen Balancierparcours, eine Kleinkindspielanlage, einen Generationenschwinger, Schaukeln (darunter eine Mehrgenerationenschaukel), Bäume, Büsche und Sitzbänke geben.

Rund 123 000 Euro soll es kosten

Der Spielplatz soll den Bedürfnissen aller Generationen gerecht werden. An den Spielflächenrändern sollen Totholzstämme und Findlinge im Boden eingelassen werden. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf circa 123 000 Euro.

„Der Spielplatz steht zur Realisierung an“, sagte Michael Bader, Leiter des Sachgebiets Stadtplanung, in der öffentlichen Sitzung. Das Thema habe man schon lange auf der Agenda, berichtete Ortsvorsteher Arnolf Hauber von wiederholten Diskussionen und Anfragen im Ortschaftsrat. „Jetzt freuen wir uns auf die Planung“, sagte Hauber bezüglich der Realisierung des Spielplatzes. Ortschaftsrat Dirk-Michael Wagner sprach ein mögliches Konfliktpotenzial an, denn der Weg über den Spielplatz könnte für Radfahrer als Abkürzung zwischen dem Kellerhaus und der Kellerhausstraße genutzt werden. Ein Zuhörer aus dem Publikum sprach die Beschattung des Spielplatzes und die Windverhältnisse an: „Der Wind ist da oben nicht zu vernachlässigen.“

Beifall für den Ortsvorsteher

In der Sitzung teilte Ortsvorsteher Arnolf Hauber unter Beifall des Ortschaftsrates mit, dass die Eltern der Kinder im Kindergarten Rindelbach eine Spendenaktion für einen Kletterweg ins Leben gerufen hätten und auf diese Weise die Kosten für solch einen Kletterweg zusammengebracht hätten. Aus Kostengründen war vonseiten der Stadt auf die Realisierung eines Kletterwegs verzichtet worden, jetzt wird er in Auftrag gegeben.

Hauber gab auch bekannt, dass die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Stocken nach Eigenzell innerhalb von nur zweiwöchiger Bauzeit nun fertiggestellt sei.