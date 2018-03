Das Schlossmuseum startet in die Saison

Am Ostersonntag, 1. April startet das Schlossmuseum Ellwangen in die neue Saison.

Die Ausstellungen in den barocken Prunkzimmern des Schlosses zeigen in 16 Schauräumen Sammlungen der Ellwanger Geschichte und ihrer Umgebung. Dazu gehören hochrangige Exponate des Ellwanger Kirchenschatzes, die Darstellung der Region Ellwangens in der württembergischen Geschichte sowie kirchliche Kunst vom 15. bis ins 20. Jahrhundert. Zu den Höhepunkten des Besuchs gehört die Besichtigung der 50 historischen Puppenstuben.

Zum Start in die Besuchersaison 2018 werden neue Sonderführungen angeboten, darunter auch spezielle Führungen für Kinder, die sich als Begleitprogramm für Kindergeburtstage eignen. Das Museum des Geschichts- und Altertumsvereins Ellwangen kann ohne Führung besichtigt werden. Am Ostersonntag und -montag ist durchgehend von 10.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.