Das Ladencafé Präsent schließt

Am Samstag hat das Rabenhof-Lädchen Präsent zum letzten Mal geöffnet. Es schließt aber nicht für immer, sondern soll nach einer Umbau- und Organisationsphase wieder eröffnet werden. Aber mit einem anderen Konzept.

Bisher ist das kleine Souterraingeschäft eine Mischung aus Café und Laden, in dem auch Menschen mit Behinderung beschäftigt sind. Der Kaffee stammt vom Samocca in Aalen, die Produkte von Werkstätten, in denen behinderte Menschen arbeiten. Es gibt Dekoartikel für Haus und Garten wie Windlichter und Kerzen, Gartenschmuck, Spielwaren, Schönes fürs Büro aus Holz und Kaffee, Schokolade, Tee, Öle und Gewürze. Nun läuft der Ausverkauf bis Samstag, dann wird das Präsent vorerst geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden am Rabenhof weiterbeschäftigt.

Das Geschäft habe sich betriebswirtschaftlich nicht gerechnet, bedauert Thomas Klement, Leiter des Bereichs Werkstätten und Service. Dazu kam, dass der Kollege, der für die Tagesbetreuung zuständig ist, mehr Platz für seine Schützlinge und für die Verwaltung braucht. Die Teilnehmer am Tagestreff treffen sich derzeit im hinteren Bereich des Ladencafés. Dort wird es aber zu eng, weshalb der Tagestreff nach dem Umbau ins Ladencafé ziehen soll. Dann können auch die Ellwanger dort wieder Tee und Kaffee trinken und Produkte aus der Rabenhof-Werkstatt kaufen. Aber eben nicht mehr von anderen Behinderten-Werkstätten. Noch stehe das genaue Konzept aber nicht fest, sagt Klement.

Während der Umbauphase gibt es die Rabenhof-Produkte draußen in der Rabenhof-Werkstatt. Dort können auch noch vorhandene Gutscheine eingelöst werden, sagt Klement. Das Ladencafé Präsent ist im Mai 2011 im früheren Teegeschäft Baßler gegenüber dem Palais Adelmann eröffnet worden. Damit wollte die Einrichtung in der Stadt präsenter sein, zum einen als Anlaufstelle für stationär und ambulant betreute Menschen, zum anderen als Ladencafé für alle.

Es ist nicht der einzige Ausverkauf in Ellwangen. In der Spitalstraße läuft der Räumungsverkauf bei K&L. Die Kette ist insolvent und schließt ihre Filiale in Ellwangen bis Ende des Monats. Der Street One-Store in der Fußgängerzone ist schon zu. Die Selbstbedienungsfiliale der Deutschen Bank folgt Ende September. Dann wird’s einiges stiller in Ellwangen.