„Auch wenn die Corona-Krise Deutschland und die Welt noch fest im Griff hält, sind wir dennoch guter Dinge, dass wir im kommenden Jahr unser 50. Jubiläum wie geplant feiern können.“ Das sagt Fabian Sekler, Vorsitzender des Musikvereins Trachtenkapelle Pfahlheim.

Tatsächlich laufen die Vorbereitungen für das große Festwochenende, das vom 25. bis 27. Juni 2021 stattfinden soll, auf Hochtouren – wenn auch momentan nur auf digitalem Wege. Schon darin zeigt sich, dass der Verein noch lange nicht in die Jahre gekommen ist. Er zählt rund 60 aktive Musikerinnen und Musiker im Alter von 16 bis 80 Jahren

Gegründet wurde die Trachtenkapelle Pfahlheim im Jahre 1971, hauptsächlich von den Mitgliedern der damaligen Musikabteilung des Sportvereins, die bis dato schon 15 Jahre miteinander musizierten. Diesem Umstand ist es geschuldet, dass die Blasmusik in Pfahlheim sogar alle fünf Jahre einen runden Geburtstag feiern darf.

Neben dem Jugend-Wertungsspiel des Kreisverbands Ostalb wird im Frühjahr 2021 ein Ehrungsabend stattfinden, an dem langjährige Mitglieder, darunter auch Gründungsmitglieder, für ihre Treue und Unterstützung geehrt werden.

Und was erwartet die Besucher am Festwochenende? Wie Vorsitzender Sekler sagt, wurden einige hochkarätige Musiker zum Fest eingeladen. Welche Bands zum Partyabend am Freitag, 25. Juni, aufspielen werden, will er aber noch nicht verraten.

Der Samstag, 26. Juni, jedenfalls steht ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik. Nach dem Sternmarsch mit befreundeten Vereinen gewährt die Trachtenkapelle freien Eintritt ins Festzelt zu Anton Gälle und seiner Scherzachtaler Blasmusik.

Am Sonntag, 27. Juni, lädt die Trachtenkapelle zum Kreismusikfest ein. Nach dem Gemeinschaftschor startet der große Festumzug mit den Vereinen des Blasmusikverbands Ostalbkreis sowie vielen weiteren Gästen. Er endet am großen Festzelt.

Traditionelle Gassenhauer und eigene Titel

Beim Fahneneinmarsch werden die Abordnungen der Vereine von der Blaskapelle „Junges Fieber“ begrüßt. Die jungen Musikerinnen und Musiker, zu denen auch zwei aus Pfahlheim zählen, werden die Gäste im Anschluss unterhalten, sowohl mit traditionellen „Gassenhauern“ als auch mit eigenen Titeln von der neuen CD „Musikantenseele“.

Vorsitzender Fabian Sekler blickt positiv in die Zukunft. Er freut sich mit den Musikerinnen und Musikern der Trachtenkapelle auf das großes Festwochenende und das Kreismusikfest und er hofft, „dass wir unser Jubiläumsjahr mit so wenig Einschränkungen wie möglich begehen können“.

