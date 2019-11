Das ist das neue RöSeNa-Prinzenpaar

Röhlinger Sechtanarren (RöSeNa) sind im Narrenstall der Mühlbachhalle in die Saison gestartet. Dabei wurden Mitglieder geehrt und das neue Prinzenpaar vorgestellt.

Zahlreiche Narren kamen in den Narrenstall, wo die Präsidenten Roland Brenner und Christoph Thor verdiente Mitglieder ehrten. Unterstützt wurden sie dabei vom alten Prinzenpaar, Alexandra I. und Günther II..

Die Ehrennadel in Bronze für elf Jahre im Verein erhielten Manuela Ladenburger, Erna Tost, Wolfgang Wagner, Birgit Wagner, Nikolai Rief, Julia Abele, Philipp Kohnle, Irmgard Schwarz, Clemens Christ, Cerstin Christ, Stefanie Zyheilo, Andreas Zyheilo, Alexandra Becker, Werner Huppenberger, Thomas Eiberger, Iris Eiberger, Dietmar Becker, Katherina Becker, Franz Brenner, Susanne Brenner, Rudi Wenhuda, Petra Wenhuda, Michael Uhl, Dorothee Kohnle, Dietmar Wiest, Christine Wiest, Peter Weiß und Christian Schmid. Die Ehrennadel in Silber für 22 Jahre im Verein bekamen Michael Heinisch, Rainer Abele, Sieglinde Rieger, Franz Rieger, Ilse Bauer und Peter Bauer. Die Ehrennadel in Gold für 33 Jahre Treue zum Verein ging an Werner Stock, Klaus Wecker, Gisela Durm, Karin Scheibli, Christina Tuscher und Alfred Tuscher.

Dann wurde das alte Prinzenpaar standesgemäß mit einem dreifachen „Helau, Alaaf und Heidanei“ verabschiedet. Mit Spannung erwarteten die Narren die Vorstellung des neuen Prinzenpaares. Die Prinzenpaar-Sucher Corina und Michael Weiss machten es spannend. Hinweise und Babybilder sollten den Gästen beim Raten helfen. Und dann war es soweit: Prinzessin Alexandra I. und Prinz Hannes I. bilden das neue Prinzenpaar. Beide kommen aus Röhlingen. Was die Guggen besonders freute – Prinz Hannes I. war lange Jahre der Kopf der Röhling Stones. Als erste Amtshandlung überreichte das neue Prinzenpaar dem Elferrat den neuen Saisonorden. Da das Wilde Heer in heuer seinen 22. Geburtstag feiert, wurde der Orden ihnen gewidmet. Zur Unterhaltung spielte Mario Täger aus Matzenbach.