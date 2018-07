Zahlreiche Besucher sind der Einladung des Oratorienchors zu einem Abend mit Liedern und Gedichten der 1920er-Jahre ins Palais Adelmann gefolgt. Der in Nürnberg lebende Theaterpädagoge und Sänger Philipp Schulz trug Lieder, Chansons und Gassenhauer von Ralph Benatzky, Friedrich Holländer, Theo Mackeben und Robert Stolz vor und rezitierte geistreich-lakonische Verse von Erich Kästner. Am Bechstein-Flügel begleitete Mirjam Scheider, seit Februar künstlerische Leiterin des Oratorienchors und Nachfolgerin des im April unerwartet verstorbenen Willibald Bezler.

„Wir reisen in Gefühl“, heißt es in Kästners „Geständnis einiger Dichter“. In Gefühl reisen gewissermaßen auch Mirjam Scheider und Philipp Schulz. Das Duo hat ein berührendes und anspruchsvolles Programm aufgelegt und zündete ein musikalisches Feuerwerk der zwanziger Jahre, nachdenklich und humorvoll, frech und frivol. Die „Roa-ring Twenties“ waren eine Zeit des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs, ein Tanz auf dem Vulkan. Die Unterhaltungsmusik trug dem augenzwinkernd und mahnend Rechnung. Aus dem Ufa-Film „Zu neuen Ufern“ sang Philipp Schulz berührend Benatzkys Lieder „Ich steh‘ im Regen“ und „Tiefe Sehnsucht.“ Zarah Leander sang die Lieder bis zum Ende ihrer Karriere.

Lieder drücken das Unbehagen der Zwischenkriegszeit aus

Mit seiner ausdrucksstarken Stimme begeisterte Schulz auch mit Friedrich Hollaenders „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre“ und „Das Lied ist aus“ von Robert Stolz. Erich Kästners inszenierte Gespräche mit sich selbst wie der „Monolog eines Blinden“ und seine „Gedichte zum Gebrauch“ wie die „Elegie nach allen Seiten“ mit der vage hoffnungsvollen Zeile „Das Himmelblau ist wieder repariert“ spiegeln pointiert das diffuse Unbehagen der Zeit zwischen den Kriegen wider. Kästners spöttisches „Patriotisches Bettgespräch“ eines Paars rankt sich um Geburtenschwund. Schulz und Scheider setzten sich dazu zwar nicht zwischen, aber auf zwei Stühle und das Ganze gekonnt in Szene.

Klug wählten die beiden frivole und bissige Chansons und böse Lieder von Georg Kreisler wie „Ich hab‘ dich immer geliebt „und „Bidla Buh“ als ideale Ergänzung aus. Ein Abend, der erfreute, zum Innehalten anregte und Lust auf mehr machte.