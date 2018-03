Das Hariolf-Gymnasium veranstaltet am Donnerstag, 22. Februar, einen Informationsabend für Eltern von Schülern der vierten Klassen. Die Veranstaltung findet im Foyer der Schule statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Freitag, 2. März, findet am HG noch ein Tag der offenen Tür für Schüler der vierten Klassen und ihre Eltern statt. Beginn ist um 15 Uhr. Dabei wird das Profil der Schule vorgestellt; Lehrkräfte stehen für Fragen zur Verfügung.