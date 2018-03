Das hätte sich Adolphe Sax nicht träumen lassen

Mit dem Auftritt des Kölner Xenon-Saxophonquartetts haben zahlreiche Besucher im Speratushaus einen glanzvollen Auftakt der diesjährigen Ellwanger Schlosskonzerte erlebt.

Wer gedacht hatte, mit dem von Adolphe Sax um 1840 entwickelten Instrument könne man „nur“ Jazz und Swing spielen, sah sich eines Besseren belehrt. Das Xenon Quartett beeindruckte mit Grieg, Bach und Piazzolla und ging mit Daniel Alvarados „Steps“ gänzlich neue Wege. Mit Adrian Durm am Tenorsaxophon kehrte ein gebürtiger Ellwanger in seine Heimatstadt zurück. Preisgekrönt, zählt das Xenon-Quartett zu den Hoffnungsträgern der deutschen Kammermusikszene.

Lukas Stappenbeck, Sopransaxophon, Anze Rupnik, Altsaxophon, Benjamin Reichel, Baritonsaxophon und Adrian Durm musizieren bereits seit 2010 gemeinsam. Benannt hat sich das dynamische Quartett nach dem Edelgas Xenon, das unter anderem in Autoscheinwerfern eingesetzt wird und unterschiedliche Farben erzeugt. Entsprechend vielfältig und innovativ präsentieren sich die vier jungen Musiker. Das Publikum war begeistert.

Der norwegische Romantiker Edvard Grieg komponierte seine Suite „Aus Holbergs Zeiten“ für Klavier oder Streichorchester. Wie wunderbar dieses „Perückenstück“ zu Ehren des Dichters Ludvik von Holberg im tänzerischen Stil des Rokoko klingt, wenn es von vier Saxofonen gespielt wird, bewies das Xenon-Quartett mit seiner anmutigen Interpretation.

Ganz modern präsentierte sich das Ensemble mit Daniel Alvarados „Steps“, einer Auftragskomposition für das Quartett. Der belgische Erfinder und Instrumentenbauer Adolphe Sax hätte sich nicht träumen lassen, was man aus „seinem“ Instrument alles herausholen kann, wie es schnarren und schnalzen, zirpen und zischen kann. Er wäre erstaunt gewesen – und sicher auch erfreut.

Meisterhaft entfaltete Klangfarben

Der Franzose Eugène Bozza, ein Zeitgenosse von Ravel und Debussy, komponierte in erster Linie für Holzbläser. 1938 entstand Bozzas Andante und Scherzo für Saxophon. Meisterhaft entfaltete das Quartett die harmonischen Klangfarben des Werks.

Johann Sebastian Bach schrieb seine Fantasie und Fuge a-Moll vermutlich 1725. Der Charakter der wie ein Konzertsatz aufgebauten Fantasie ist ernst und nachdenklich, die Doppelfuge beispielhaft für Bachs virtuose Behandlung des Kontrapunkts. Vom Xenon-Quartett für Saxophon arrangiert, war es typisch Bach – aber in modernem Gewand.

Florent Schmitts „Quatuor pour Saxophones“ und Astor Piazzollas berühmte Hommage „Adiós Nonino“ an seinen verstorbenen Vater beschlossen einen großartigen Konzertabend. Die Zuhörer ließen das Quartett erst nach zwei Zugaben ziehen, einem ungarischen Csárdás und Brahms‘ Wiegenlied „Guten Abend, gut‘ Nacht.“ So feurig und so zart können Saxophone klingen.