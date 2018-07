Das Häs ist entstaubt, der Fasching kann kommen

Bei ihrer traditionellen Humorprobe haben sich die Ellwanger Tintenschlecker auf die Faschingssaison eingestimmt. Zunftmeisterin Christa Dörr ließ die Hästräger in ihrer ganzen Pracht antreten und konnte nach gewissenhafter Prüfung bestätigen, dass Narretei und Frohsinn reichlich vorhanden sind.

Neue Mitglieder verstärken die Gruppe auf rund 40 Köpfe. So steht eine starke Truppe bereit, um den Faschingsfreunden auf der Ostalb wieder eine fröhliche Saison zu bereiten.

Am kommenden Wochenende feiert der Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine das 30. Landesnarrentreffen, dieses Jahr ausgerichtet vom Männerverein Reutlingen 1863 e.V. und der 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft „d’Spitzbuaba“. Am Samstag, 29. Januar, beginnt das Wochenende um 11 Uhr 11 in Sonnenbühl-Undingen mit der Narrensuppe, nachmittags wird der Narrenbaum vor dem Undinger Rathaus aufgestellt. Der große Gaudiwurm bewegt sich dann am Sonntag, 30. Januar, durch die historische Altstadt Reutlingens.

Bei vielen Umzügen dabei

Die markanten, von Paragrafen gezierten schwarzen Tintenschlecker-Hüte werden auch bei den Umzügen am 20. Februar in Unterkochen, am 27. Februar in Lauchheim, am Faschingssonntag in Wört und am Rosenmontag in Pfahlheim zu sehen sein, bevor sie dann am Faschingsdienstag in Ellwangen für Stimmung sorgen. Nicht fehlen dürfen sie beim Rotenbacher Kinderumzug am Faschingssamstag.

Stimmung am Gumpendonnerstag

Zusammen mit ihrer Schwester-Zunft, der Virngrundkrähen, sorgen die Tintenschlecker am Ellwanger Gumpendonnerstag wieder dafür, dass den närrischen Massen die Energie nicht ausgeht. Während die Jagsttal-Gullys mit ihren guggenmusikalischen Gästen Marktplatz und Stadthalle zum Kochen bringen, ist der Verpflegungsstand am Fuchseck wie immer die richtige Adresse gegen Hunger und Durst.