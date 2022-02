Das „Goischtle vom Spital“ reimt über zu viele Rindviecher in „The Länd“

Zum zweiten Mal in Folge zeichnet sich ein Jahr beinahe ohne Fastnacht ab. Es gibt auch keine „Weiberfastnacht“ am Gumpendonnerstag, schade!!!

Aber immerhin: Das „Goischtle vom Spital“ meldet sich wieder mit gepfefferten Reimen zu Wort. Exklusiv für die Leserinnen und Leser der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ bringt das „Goischtle“, eine Institution der Ellwanger Fastnacht, das Geschehen in der Stadt auf den Punkt.

Liebe Leser, es ist Fastnacht und doch nicht,

drum schreib ich Verse und Gedicht./

Leer meinen Kropf, geb meinen Senf dazu,

denn das Goischtle gibt keine Ruh'./

Werbung soll und muss auch sein,

doch fällt manchem Texter nur Blödsinn ein./

„The Länd“ - was soll denn dieser Quark,

der Slogan „unser Ländle“, den fänd ich stark!/

Dieses komische Gefasel von „the Länd“,

fehlt's den Verantwortlichen am Verständ?/

Selbst unsere Ländesregierung spendet Applaus,

und gibt für den Mist Millionen Euro aus!/

Ich bin Schwabe und liebe meine Heimat, mein Ländle,

hat man mit dieser Werbung das richtige Händle?/

Wir müssen uns nicht anbiedern, bleibt authentisch

und schwätzt nicht dieses saublöde „Schwäbisch-Englisch“!/

Denn die guten Produkte aus unserem Bundesland

sind auch ohne „the Länd“ überall geschätzt und bekannt!/

Noch etwas anderes bringt mein Blut ziemlich zum Wallen,

zu viele Kühe in unserer Gegend, das kann niemand gefallen!/

Das passt nicht zu CO2-Abbau und Umweltgedanken,

wann weist man diesen Größenwahnsinn endlich in die Schranken?/

Riesen-Rinderherden keiner von uns braucht,

denn diese Masse die ganze Umwelt schlaucht!/

Seit Corona uns traktiert,

wird kein Fleisch mehr exportiert./

Die Schweinemäster haben damit ihre liebe Not,

für viele Bauern ist das der wirtschaftliche Tod./

Man darf auch nicht vergessen, denkt daran,

immer mehr Menschen leben „vegan“!/

Also haltet nicht so große Rinderherden im Virngrundtal,

weniger ist mehr, appelliert das „Goischtle vom Spital“!

Übrigens: Das Goischtle vom Spital heißt im echten Leben Maria Ohrnberger. Sie ist Ellwangerin „mit Leib und Seele“ und liebt die Fastnacht über alles. Jahr für Jahr steigt sie in die Bütt, um in schwäbisch-pointierten Versen ihren Senf zur Ellwanger Kommunalpolitik und auch anderen Dingen dazuzugeben. Dafür wurde sie 2020 als sechste Frau von der Schwarzen Schar mit dem Orden der „Goldenen Sau“ ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung im Ellwanger Fasching überhaupt. Und jetzt kommt’s: Wäre dem Frohsinn in diesem Jahr nicht Corona in die Quere gekommen, dann stünde das Goischtle 2022 zum 22. Mal in der Bütt. Außerdem ist sie ausgerechnet am Gumpendonnerstag, zur Weiberfastnacht, 66 Jahre alt geworden. Ja, gibt’s denn so was. Herzlichen Glückwunsch zur schnapsigen Zahl wünschen die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ dem Goischtle vom Spital.