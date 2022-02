Das „Goischtle vom Spital“ bringt den OB auf Trab

Eigentlich stünden am Wochenende die Prunksitzungen des FCV Ellwangen an. Die können nicht stattfinden – doch das „Goischtle vom Spital“ meldet sich trotzdem zu Wort. Diesmal geht es dem guten Geist um die Landesgartenschau, denn noch ist in der Stadt kaum noch etwas von den Bauarbeiten zu sehen. Sollte die Stadt hier nicht etwas mehr aufs Tempo drücken? Andererseits beschafft die Stadt einen Blitzer - das gefällt dem „Goischtle“ nicht, das manchmal auch ganz gern aufs Gaspedal drückt.

„Jetzt schreibt sie wieder, die mit dem Spinnenhut,

seid ihr gesund und geht’s euch gut?/

Was interessiert uns Ellwanger so allgemein,

das kann doch nicht nur die Landesgartenschau sein?/

Doch gar viele fragen sich, wann tut sich was,

immer noch kein Bagger auf der Gass’?/

OB Dambacher und dieser Herr de Haen,

sagen, man würde voll im Zeitplan stehn!/

Das Volk fordert Taten, nicht nur Skizzen,

wann sieht man endlich Bauarbeiter schwitzen?/

Jagstabsenkung – Schießwasen wird zum Park,

diese Vorstellungen sind alle stark./

Doch passt es nicht in Bürgers Haupt,

dass es im Städtle gar nicht staubt!/

Es staubt zwar nicht, doch bald wird’s hell,

denn der mobile Blitzer, der blitzt schnell!/

Mal blitzt er hier – mal blitzt er dort,

egal ob Opel, Daimler oder Ford./

Fährt man zu schnell auf unseren Straßen,

kann man den Geldbeutel offen lassen!/

Denn Zaster, Moos und Kies fließen akkurat

in den Geldsäckel unserer Stadt!/

Ellwangen braucht Kohle, das weiß jedermann,

drum schafft man diesen Blitzer an!/

Auch ich muss aufpassen, bin flott auf dem Gas,

denn langsam schleichen, das macht keinen Spaß!/

Drum liebe Mitbürger, nehmt den Fuß vom Gaspedal,

sonst zahlen wir alle, mahnt’s „Goischtle vom Spital!“