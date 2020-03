Start der Aktion ist am Mittwoch, 25. März, um 16 Uhr. Folgende Route ist geplant. Steigberg, Rattstadt, Eigenzell, Stocken, Holbach, Schönau, Rindelbach, Schönenbergkirche. Wenn das Gnadenbild in der Gemeinde ist, werden die Glocken läuten. Die Gläubigen sind eingeladen, in dieser Zeit zu Hause den Rosenkranz zu beten. Der Corona-Blog von Pater Bartsch ist online unter https://schoenenbergkirche.blogspot.com/ zu finden.