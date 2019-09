Das erste Steinhaus auf dem Marktplatz

Unter dem Motto „Umbrüche in Kunst und Architektur“ hat der Tag des offenen Denkmals gestanden. In Ellwangen gab es dazu wieder viele Angebote. Und trotz des nasskalten, unwirtlichen Regenwetters strömten die Menschen. Wie zum Beispiel zu Hans-Dieter Bolter, der durch die beiden Keller im Kapitularhof am Marktplatz 22 führte. Der dreigeschossige Massivbau im Eckkerker ist heute ein Verwaltungsgebäude.

Bolter ist als Herr der Ellwanger Unterwelt bekannt und Spezialist für Felsenkeller. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur und pensionierte Oberstudienrat aus Eggenrot ist aber auch begeisterter Hobbyhistoriker. Das Gebäude Marktplatz 22, das eine Madonna von Melchior Paulus aus dem 18. Jahrhundert ziert, diente einst als Wohnhaus der Stiftsherren und war nach der Säkularisation von 1803 bis 1938 Sitz der Oberamtsverwaltung. Bis 2004 war es das Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung, seit 2005 ist es in Privatbesitz.

Das Haus, das der Familie Lipp gehört, besitzt den ältesten Keller Ellwangens. Dieser Gewölbekeller gehörte eigentlich zu einem älteren Haus aus dem 11./12. Jahrhundert, dem damals einzigen Steingebäude auf dem heutigen Marktplatz. Es soll das Abtshaus gewesen sein. Das Baumaterial dieses älteren Kellers mit einem Tonnengewölbe soll nach den Unterlagen aus Muschelkalk sein, was Bolter jedoch anzweifelte,: „Ich kann nicht sagen, ob das stimmt.“ Einst seien dort Weinfässer und auch Eis gelagert worden.Daneben gibt es noch einen zweiten, höher gelegenen, etwa 1,70 Meter hohen Keller. Er diente dazu, das ganze Gebäude zu erhöhen. Denn der Marktplatz, so Bolter, sei mit der Zeit durch Bauschutt und Lehm höher gewachsen.

Bolter zeigte ferner auf, dass zum Kapitularhof am Marktplatz 22 auch das daneben stehende Gebäude, das jetzige Café Omnibus, gehörte, und zwar als Pferdestall im einstigen großen Innenhofareal. Auch Kutschen waren früher auf dem Gelände untergebracht. Bei der ersten von zwei Führungen von Bolter waren etwa 70 Interessierte präsent.

Besichtigt werden konnten auch das 1729 errichtete ehemalige Kapuzinerkloster und heutige Kinderdorf Marienpflege, die ab 1182 erbaute Basilika, die 1722 bis 1728 errichtete Jesuitenkirche und heutige evangelische Stadtkirche (Konzert der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg), die 1974 erbaute Heilig-Geist-Kirche mit Kunstwerken des Malerpfarrers Sieger Köder, das ehemalige Armen- und Siechenhaus von 1593 und jetzige Alamannenmuseum und die Nikolauskapelle sowie die 1665 erbaute Sebastianskapelle.

Im Schloss gab es eine Sonderführung unter dem Motto „Auf den Spuren bedeutender Ellwanger Hofhandwerker“ mit Eberhard Veit. Dazu kamen eine Stadtführung und eine Bustour zur Eichkapelle Sankt Maria Rindelbach, Ulrichskapelle Kalkhöfe, Herz-Jesu-Kapelle Schönau, Heilig-Kreuz-Kapelle Holbach, Ursulakapelle Stocken, Sebastianskapelle Eigenzell und Dreifaltigkeitskapelle Rattstadt.