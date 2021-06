Das Elterntaxi bleibt in der Garage: Kinder sollen mehr Bewegung lernen

Drei Schulen in der Region nehmen die Herausforderung an: Nach den Pfingstferien, ab dem 7. Juni, wollen ihre Erst- bis Viertklässler innerhalb von sechs Wochen mindestens 20-mal ohne Elterntaxi in die Schule kommen. Sie machen mit beim landesweiten Wettbewerb der Aktion „SpoSpiTo“. Mit dabei sind die Reinhard-von-Koenig-Schule in Aalen, die Propsteischule Westhausen und die Buchenbergschule Ellwangen.

„Klar machen wir da gerne mit“, sagt Monika Hecking-Langner, die Leiterin der Propsteischule in Westhausen. Die Abkürzung SpoSpiTo steht für Sporteln, Spielen und Toben. Dahinter verbirgt sich eine landesweite Aktion für über 13 000 Kinder in Baden-Württemberg, die von der Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg gefördert wird, für die Schulen kostenlos ist und zu mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg beitragen will. Themen, die viele Schulen ohnehin auf der Agenda haben. „Wir hatten vor zwei Jahren eine vom Elternbeirat initiierte Aktion ‚Elterntaxi nein danke‘“, berichtet Monika Hecking-Langner. „Letztes Jahr wollten wir dann an der Aktion SpoSpiTo teilnehmen, aber sie fand wegen Corona nicht statt. Jetzt wurden wir wieder angeschrieben.“

Falls die Kinder zu Hause bleiben müssen, gibt es Sportübungen

Bei der Aktion unterschreiben die Eltern für jeden aus eigener Kraft zurückgelegten Schulweg ihrer Kinder in einem „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass“. Dabei ist es egal, ob die Grundschüler mit dem Rad, dem Tretroller oder zu Fuß zur Schule gelangen – Hauptsache, das Auto der Eltern bleibt in der Garage. Wer will, darf seinen Sprössling natürlich zur Schule begleiten. Für den Fall, dass es nach den Pfingstferien mit dem Wechselunterricht weitergeht, gibt’s für die Kinder, die gerade zu Hause bleiben, verschiedene Sportübungen. Dann unterschreiben die Eltern eben, wenn die täglichen Übungen gemacht sind, erklärt Monika Hecking-Langner. Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält am Ende eine Urkunde und kann an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem Preise wie Fahrräder, Tretroller oder Rucksäcke verlost werden.

Ziel des Bewegungs-Passes ist es, zum einen die Verkehrssituation vor den Grundschulen durch weniger Elterntaxis zu entschärfen, berichtet Thomas Gansert vom SpoSpiTo-Team. Zum anderen sollen die Kinder zur Bewegung an der frischen Luft animiert werden. Gerade in Zeiten von Corona sei es erforderlich, Bewegung in ihren Alltag zu integrieren, da sehr viele Angebote für die Kinder wie der Sportunterricht in der Schule oder der Sport im Verein wegfallen. Die Folgen von zu wenig Bewegung sind bekannt: Übergewicht, Haltungsschwächen und ernsthafte gesundheitliche Störungen, zählt Gansert auf. Nebenbei werde mit SpoSpiTo die Umwelt geschont und das Klima geschützt.

Verkehrssituation an der Schule ist schwierig

Diese Aspekte haben auch die Propsteischule Westhausen überzeugt: „Die örtlichen Gegebenheiten sind bei uns schwierig, zu Stoßzeiten mit vielen Autos kommt es immer wieder zu kritischen Situationen“, sagt die Rektorin. Je mehr Kinder zu Fuß in die Schule kommen, desto besser. Nebenbei gewinnen sie damit mehr Sicherheit als Verkehrsteilnehmer. Zwar kommen an die Propsteischule mit ihren rund 200 Grundschülern auch Kinder aus den Teilorten Reichenbach oder Westerhofen mit dem Bus. Aber die könnten dann ja zu Fuß bis zur Bushaltestelle gehen.

Auch der Reinhard-von-Koenig-Schule in Fachsenfeld passt die Aktion SpoSpiTo gut ins Konzept. „Der Wettbewerb ist ein Baustein unseres Jahresthemas“, erklärt Schulleiterin Ute Hajszan. Alle 116 Schülerinnen und Schüler können mitmachen. Auch die drei Kooperationsklassen der Konrad-Biesalski-Schule seien mit dabei, die zwar mit dem Bus nach Fachsenfeld gelangen, aber mit einem auf Körperbehinderte abgestimmten Bewegungsfahrplan ihre Unterschriften sammeln könnten. Außerdem werden kleine Füße in der Schule aufgehängt, berichtet die Rektorin: „So kann jeder sehen, welche Klasse schon wie viel gelaufen ist.“

Auch in der Vergangenheit hat die Reinhard-von-Koenig-Schule bereits an einem Programm zur Gesundheitsförderung teilgenommen. Beim Konzept „symbioun - gesund3“ war es um Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung gegangen.

„Wir machen mit, weil unsere Schülerinnen und Schüler vor allem in den vergangenen Monaten körperliche Betätigung versäumt haben“, sagt Joseph Ott, der Leiter der Buchenbergschule in Ellwangen. In Zeiten von Corona gebe es keinen Sportunterricht. „Wir wollen zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt sich zu bewegen“, so Ott. „Da wird das Hirn ganz anders durchlüftet als im Auto.“ Es würden, wie überall, auch an dieser Schule viele Kinder von ihren Eltern mit dem Auto gebracht, und das trotz geringer Parkmöglichkeiten und der Tatsache, dass für die meisten Kinder der Schulweg nicht so lang sei, dass er nicht auch zu Fuß gut zu bewältigen wäre. „Wir wollen mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass man auch zu Fuß oder mit dem Roller oder Rad in die Schule kommen kann“, so Ott. Wobei Letzteres nur für die Grundschüler gelte, die ihre Verkehrsprüfung abgelegt hätten. In diesem Jahr ist sie der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. „Ich bedaure das sehr“, sagt Ott und hofft, dass die Prüfung bei der Verkehrspolizei vielleicht zentral nachgeholt werden könne.