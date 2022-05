Das Ellwanger Seenland lockt

Kaum etwas übt im Sommer größere Anziehungskraft aus als ein kühler See oder Bach. Das „Ellwanger Seenland“ wartet mit einigen solcher Ziele auf – manche zum Baden, andere zum Schauen und Genießen. Einige der schönsten sind von Menschenhand gemacht.

Mit einem Platsch hüpft ein Frosch ins Wasser. Zwischen Schilf und Rohrkolben an der Ellenberger Rot fühlt er sich heimisch. Eine romantische Wildnis gedeiht hier auf den Rot-Wiesen. Der Bach mäandriert in Schleifen zwischen Hardt und dem Haselbachstausee, umsäumt von artenreichen Nasswiesen. Ein Biotop wie aus dem Bilderbuch. Dabei existiert es erst seit 2015.

„Man glaubt nicht, wie viele Zwangspunkte hier zu beachten sind“, sagt Josef Gentner. Er hat damals bei der Renaturierung gleich doppelt mitgewirkt: als technischer Sachbearbeiter im Bereich Wasserwirtschaft des Landratsamts und als technischer Betriebsbeauftragter des Wasserverbands Obere Jagst. Wenn er seinen Blick über das grüne Idyll schweifen lässt, weiß er: Hier im Boden ist eine Abwasserleitung, dort sind zwei Strommasten, da drüben an der Kreisstraße befindet sich die Behandlungsanlage fürs Regenwasser, das von der Straße abfließt.

Der Laie nimmt davon fast nichts wahr. Umso mehr genießt er die Schönheit des Gebiets. Zu verdanken ist sie der europäischen Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000. Ihr zufolge sollen alle oberirdischen Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzt werden. Das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes setzt diese Richtlinie in nationales Recht um: Nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden.

Nicht nur unterhalb des Haselbachstausees, wo das einst begradigte Bachstück sich heute abenteuerlich durch die Aue schlängelt, ist das geglückt. Gentner nennt einen zweiten Abschnitt der Ellenberger Rot zwischen Rötlen und Röhlingen als weiteres Beispiel, außerdem den Sixenbach im Josefstal, wo die Auerochsen weiden, und die Jagst bei Westhausen. Dort wurde 2015 südwestlich des Wasserwerks das Stauwehr einer ehemaligen Mühle abgebrochen und das Gewässer wieder durchgängig gemacht. „Jetzt ist es dort unglaublich idyllisch“, schwärmt Gentner.

Im weiteren Umkreis gibt es außerdem Renaturierungen der Schneidheimer Sechta oder des Kochers, etwa bei der Heimatsmühle und bei Unterkochen. Und mancherorts faszinieren Gewässer auch in ihrer ursprünglichen Gestalt. „Zwischen Schwabsberg und Saverwang sind einige natürliche Jagstschlingen erhalten“, weiß Gentner. Steilufer, Sandbänke, Totholz, stehendes und fließendes Wasser gebe es dort. „Wie im Urwald“ mute das an, findet der Fachmann. Mit ein bisschen Glück könne man Eisvögel beobachten, doch halt: Am besten lasse der Mensch der Natur an den Jagstschlingen ihre Ruhe.

Ohnehin üben eine größere Anziehungskraft jene Gewässer aus, in die man eintauchen kann. Gar nicht weit oberhalb der Ellenberger Rot liegen zwei der attraktivsten und bekanntesten: der Haselbachsee und der Häslesee mit ihren Campingplätzen, Sandstränden und Liegewiesen. Dazu kommen der Kressbachsee als Ellwangens Freibad, der Sonnenbachsee, ebenfalls mit Campingplatz, und natürlich der große Bucher Stausee mit seinen Segelbooten. Der Lieblingssee von Josef Gentner aber ist der Orrotsee bei Rosenberg. „Er ist sehr schön gelegen“, sagt der Mann vom Landratsamt. „Man muss ein Stück laufen, deshalb ist der Andrang beim Baden auch nicht so groß.“

Damit gibt es sechs Badeseen in erreichbarer Nähe von Ellwangen. Allesamt sind sie künstlich angelegt. Denn es handelt sich ausnahmslos um Speicher- und Hochwasserrückhaltebecken. Der Wasserverband Obere Jagst verantwortet noch mehr solcher Anlagen, insgesamt 13 im Ostalbkreis und zwei weitere im Landkreis Schwäbisch Hall, nur sind sie nicht alle zum Baden freigegeben. Zuvorderst dienen sie dem Hochwasserschutz und als Speicher für den Fall von Niedrigwasser in der Jagst. Sehnsuchtsorte sind sie dennoch: „Wenn man sich von den technischen Anlagen wie Staumauer und Abfluss abwendet und in die andere Richtung schaut, sieht man nicht mehr, dass sie angelegt sind“, meint Gentner.

Stattdessen darf sich an den fernen Enden die Natur ausbreiten. Am Schlierbachsee etwa sind Tafelenten und Haubentaucher, Stichlinge und Seerosen zu Hause. Der Stockmühlsee nördlich von Lippach, um den es sich herrlich spazieren lässt, ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen und dient als Nahrungs-, Rast- und Brutplatz für zahlreiche gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Vogelarten. Auch der Fischbachsee bei Stimpfach ist offiziell kein Badegewässer, macht Gentner klar. Beliebt bei Wasserratten war er in der Vergangenheit dennoch.

Insgesamt, das stellten die Autoren der März-Ausgabe von „Ellwangens besten Seiten“ fest, gehören zum „Ellwanger Seenland“ rund 70 Gewässer – vom großen Badesee bis hin zu kleinen Weihern, von der größeren Jagst bis hin zum kleinen Bächlein. Vielleicht ist es ja das Allerschönste, bei einer Radtour durch die Wälder unvermutet zwischen den Bäumen Wasser glitzern zu sehen. Dann stößt der Ausflügler zum Beispiel auf den Neuweiher oder den Muckenweiher, zwei von vielen wunderschönen Waldseen im Virngrund. Lässt sich am Ufer nieder und beginnt zu träumen.