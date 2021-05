Das Ellwanger Radkäpsele

Auch wenn Freiheit und Freude eingeschränkt sind, in diesen pandemischen Tagen. Das Frühjahr ist da, da möchte man doch wenigstens frische Luft genießen, frische Luft vielleicht sogar mit Fahrtwind. So dachte ich und holte mein Fahrrad aus dem Winterschlaf, in den ich es nach professionellem Service im Herbst des vergangenen Jahres gelegt hatte.

Apropos frische Luft, die brauchten meine schlaff gewordenen Reifen natürlich auch. Doch ach, als ich meine Fahrradpumpe ansetzen wollte, musste ich zu meinem Leidwesen feststellen: An einem der Ventile fehlte die Abdeckung, das Käpsele.

Freilich wäre mein Gefährt auch ohne zweiten Verschluss verkehrstauglich, aber komplett ist halt komplett, dachte ich. Da ist guter Rat nicht teuer, dachte ich gleichfalls, zumal das gute Rad schon teuer genug war.

Also nichts wie hin in das örtliche Fachgeschäft, wo ich den Drahtesel der Online-Mode zum Trotz analog erstanden hatte, ein flottes E-Bike, das in DM mindestens doppelt soviel gekostet hätte.

Nach obligater telefonischer Anmeldung, vorbildlich aufgesetzter Maske und intensiver hygienischer Händereinigung trat ich an den Tresen besagten Unternehmens, schilderte mein Manko und tatsächlich, das fehlende Teilchen war im Sortiment vorrätig. In Anbetracht der Summe, die ich vor knapp einem Jahr für das Stahlross bezahlt hatte, ist zweifellos von einer kulanten, großzügigen Regelung, einer Art Garantiefall, auszugehen, dachte ich.

Ja, dachte ich. Höflich, fast flüsternd, aber verständlich genug, fragte ich anstandshalber nach dem Preis des Substituts. 20 Cent, erhielt ich zur Antwort.

Das wiederum überraschte mich derart, dass ich, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, meinerseits großzügig und dieses Mal lautstark antwortete: „Wissen Sie was? Dann leiste ich mir gleich zwei davon!“. Gesagt, gezahlt.

Inzwischen habe ich eines der beiden Exemplare vorschriftsmäßig angeschraubt. Das andere bewahre ich sorgfältig auf, sozusagen als Ersatzkäpsele. Dann bin ich auf der sicheren Seite, denke ich. Und wer weiß, was die Dinger in der nächsten Saison kosten.