Das Bistro Betzold ist eröffnet

Mit dem Bistro Betzold der Firma Arnulf Betzold hat Ellwangen eine neue Gastronomie im Industriegebiet. Küchenchef Wolfgang Siedler kocht frisch, nicht nur für Betzold-Mitarbeiter, sondern auch für Auswärtige.

Von 11.30 bis 14 Uhr werden vier verschiedene warme Mittagsmenüs, eine Tagessuppe sowie ein Salatbüffet angeboten. Von 9 bis 10 Uhr gibt es kleinere Snacks bis hin zum Weißwurstfrühstück. „Ich freue mich, unseren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten zu können, ihre Mittagspause in entspannter Atmosphäre mit gutem Essen zu verbringen“, so Geschäftsführer Albrecht Betzold. Daneben sind im Betriebsrestaurant auch auswärtige Besucher herzlich willkommen.

Die Mitarbeiter können mit ihrem Mitarbeiterausweis bezahlen. „Außerdem bieten wir all unseren Gästen die Möglichkeit, Essen zu bestellen und mit nach Hause zu nehmen, um die ganze Familie an Wolfgang Siedlers Menüs teilhaben zu lassen“, sagt Betzold. Essen kann man nicht nur drinnen, sondern auch draußen.

Wolfgang Siedler hat jahrelanger in Sheraton Hotels im mittleren Osten und Kenia gekocht, war unter anderem zehn Jahre mit einem Restaurant in Ratingen selbstständig und hat die Robert Bosch-Kantine in Lorch geleitet. Mittlerweile ist er Rentner, doch die Chance, das Betzold Bistro zu führen, hat ihn dazu verleitet, wieder in den Sattel zu steigen.