Dankbarkeit erzeugt stetig erneuerbare Energien

Die EnBW ODR hat in der Abtsgmünder Kochertal-Metropole ihre Jubilare und angehenden Ruheständler gefeiert. „Die Kolleginnen und Kollegen stehen für 556 Jahre Verbundenheit zu unserer ODR“, freute sich Personalleiter Sebastian Maier. Der Mitarbeiterchor Voltissimo unter Anke Renschler hat die Feier musikalisch umrahmt.

Maier dankte der ODR-Mannschaft für ihre Arbeit in einem Jahr voller Herausforderungen. Als Partner der Gemeinde Abtsgmünd, wo die Feierlichkeiten stattfanden, dankte er Bürgermeister Armin Kiemel für die jahrelange hervorragende Zusammenarbeit. Kiemel bot der ODR mit einem Augenzwinkern an, gleich komplett mit dem ganzen Unternehmen in seine Gemeinde umzusiedeln.

Frank Hose, technischer Vorstand, dankte den Jubilaren für Treue, Vertrauen, Verbundenheit, Integrität und Loyalität. 40- oder 25-jährige Zugehörigkeit zur ODR seien etwas sehr Wertvolles. Das zeige, dass die Geehrten in ihrer Berufsgemeinschaft Erfüllung, Glück und Erfolg gefunden hätten und sich mit dem Unternehmen identifizierten. Er dankte für die Bereitschaft, ständige Veränderungen mitzumachen und mitzugestalten. Sich jeden Tag ein wenig Zeit für die Dankbarkeit zu nehmen, erzeuge stetig erneuerbare Energien, einfach, schnell, günstig, wetterunabhängig und sehr wirksam. Frank Hose zeigte sich an diesem Abend auch dankbar für über elf sehr erlebnisreiche Jahre in der ODR-Familie.

Höhepunkt des Abends waren die einfallsreichen Videos, die die Auszubildenden über die Jubilare und Ruheständler gedreht hatten und die für so manchen Lacher sorgten. 25-jähriges Dienstjubiläum feierten Edith Wieser, Regina Rettenmeier, Günter Heinle, Bernd Eßlinger, Tobias Ultsch und Marco Schips. 40 Jahre im Unternehmen sind Margot Raps, Wolfgang Bieg, Josef Ernsperger, Franz Ilg und Paul Weber. In den Ruhestand bzw. Vorruhestand verabschiedet wurden Matthias Willer, Paul Seibold, Edgar Kalkschmid, Heinz Benz und Josef Ramold.

„Vieles muss richtig gewesen sein“, resümierte Betriebsratsvorsitzender Thorsten Häußer mit Blick auf die Jubilare. In deren Namen bedankte sich Bernd Eßlinger für die große Wertschätzung.

Nach dem gemeinsamen Abendessen gab es einen kleinen Weihnachtsmarkt vor der Halle. ODR-Kollege Rudolf Rupp heizte mit seiner Band ordentlich ein.