Dank für ehrenamtliches Engagement

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Vorsitzende Frau Margit Meider hob in ihrem Rechenschaftsbericht besonders hervor, dass zwei großzügige Spenden der Firmen EnBW ODR AG Ellwangen und der TE-Connectivity Wört dankend in die Kasse aufgenommen wurden. Sie lobte besonders den Einsatz bei der Nähaktion von Masken ganz zu Beginn der Pandemie, um die Familien der pflegebedürftigen Mitglieder auszustatten. Ein besonderer Dank erging an Emma Baumann, welche als zweite Vorsitzende dieses Amt 12 Jahre inne hatte. Ein großzügiger Dank galt Karl Lingel, der 31 Jahre die Aufgabe des Schriftführers erfüllte.

Frau Aurnhammer-Leicht legte ihren Rechenschaftsbericht für den Zeitraum 2018 bis 2022 dar. Nach der Entlastung der Vorstandschaft kam bei den Wahlen folgendes Ergebnis zustande: Wiederwahl der ersten Vorsitzenden Margit Meider, neue zweite Vorsitzende Kathrin Renschler, Wiederwahl von Ruth Aurnhammer-Leicht zur Kassiererin, Neuwahl von Franz Reder zum Schriftführer. Wiederwahl von Frau Blattner und Frau Ilg als Kassenprüferinnen. Martin Weweler, Geschäftsführer der Sozialstation St. Martin referierte über die aktuellen Herausforderungen. Pfarrer Leitgöb bedankte sich bei den Verantwortlichen für ihr Engagement.