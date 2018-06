Daniel Walter stark beim Comeback

In Eichstetten am Kaiserstuhl fand das dritte Rennen zum „Erdgas Schüler Cup 2014“ statt. Für Daniel Walter aus Ellwangen war es das erste Rennen nach seinem schweren Trainingssturz, der ihn auch die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft kostete.

An dritter Stelle im Gesamtklassement liegend, galt es nun, nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Gleich nach dem Start war eine anspruchsvolle Steigung zu bewältigen, die auf dem zwei Kilometer langen Rundkurs spätestens nach der Hälfte der 15 zu fahrenden Runden zur Qual wurde.

Obwohl das Rennen mit knapp 37km/h Durchnittsgeschwindigkeit sehr hoch war, konnte sich Daniel Walter bis zum Schluss in der Spitzengruppe halten. Noch gehandicapt im Schlusssprint fuhr er auf dem zehnten Platz über die Ziellinie.

Thomas Walter wollte dem Ergebnis seines Bruders in nichts nachstehen und ging in seinem Rennen über acht Runden ebenfalls hoch motiviert an den Start.

Konnte er sich in der ersten Hälfte des Rennens noch in der Spitzengruppe halten, wurde er an diesem Tag Opfer der Hitze und musste mit mehreren Fahrern die Spitze ziehen lassen. Aber auch er zeigte eine starke kämpferische Leistung in seiner Gruppe, so dass er sich am Ende über einen beachtlichen 20. Platz freuen konnte.

Kommendes Wochenende steht nun der Kaderlehrgang für die anstehenden baden-württembergischen Meisterschaften auf der Radrennbahn in Oberhausen an. Hier sind vor allem Taktik und schnelle Beine gefragt.