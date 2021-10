Daniel Dörrer wieder im Einsatz

Der aus Ellenberg stammende und seit vier Jahren in Thailand lebende Weltmeister Daniel Dörrer wird am 9. Oktober in Bangkok seinen nächsten Kampf bestreiten.

Sein Gegner wird der erfahrene Profikämpfer Tinnakorn Sirrikul sein. Die beiden Kontrahenten werden sich im Hauptkampf des Abends in einem MMA-Kampf, der auf fünf Runden angesetzt ist messen. „Ich freue mich riesig auf diesen Fight und zolle schon heute meinem Gegner den allergrößten Respekt!“, so Dörrer und fügt an: „Das ganze Geld, das ich durch diesen Kampf verdiene, werde ich zwei wunderschönen, sozialen Projekten direkt vor Ort in Thailand spenden!“ Der Kampf ist Dörrers 228. Kampf. Nächstes Jahr, so hofft er, wird er auch wieder mal einen Kampf in Deutschland machen.