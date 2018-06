Damit Fische wandern können

Damit Fische ungehindert durch die Jagst wandern können, beseitigt der Landesbetrieb Gewässer derzeit landeseigene Hindernisse in der Jagst.

So wurde in Rindelbach ein rund 30 Meter langer Betonabsturz unter der Jagstbrücke bei der Kellerhausstraße entfernt und in ein natürliches Gerinne mit Steinen umgebaut. Eine Niedrigwasserrinne sorgt dafür, dass das Wasser auch in trockenen Zeiten ausreichend tief ist und Fische sowie Kleinlebewesen in beide Richtungen wandern können.

Ebenfalls in Rindelbach, aber auf Höhe der Eichkapelle, ist in den 1970er-Jahren ein Absturzbauwerk mit einem Höhenunterschied von ungefähr 1,40 Metern gebaut worden, das die Sohle stabilisieren und Erosion vermeiden sollte. Die Betonstufen und die Betonsohle wurden vollständig ausgebaut, stattdessen eine durchgängige raue Rampe mit Gefälle angelegt. Sie ist sehr flach und entspricht den neuesten Anforderungen an die Durchwanderbarkeit.

Als nächstes soll der Absturz unter der Jagstbrücke bei Rainau-Saverwang umgebaut werden. Hier war bei der Flurbereinigung vor rund 50 Jahren ein mehrstufiger, etwa 25 Meter langer Betonabsturz eingebaut worden. Fische haben keine Chance, ihn zu überwinden. Der Absturz wird ersetzt durch eine gewässerbreite Sohlgleite aus Natursteinen.

Die Baukosten für diese drei Maßnahmen liegen bei insgesamt rund 350 000 Euro und werden vollständig vom Landesbetrieb Gewässer übernommen. Damit werden an der Jagst alle größeren, landeseigenen Querbauwerke umgestaltet und die Vernetzung verschiedener Lebensbereiche wieder hergestellt. Der Umbau kleinerer Schwellen und Abstürze wird im Rahmen des Aktionsprogramms Jagst in den nächsten Monaten noch folgen.

Der Umbau erfolgt im Rahmen der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Danach müssen störende Bauwerke entfernt oder umgebaut werden, damit Lebewesen ungehindert wandern können.