Damit es schneller geht

In der Vergangenheit sind im Ostalbkreis zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um den Rettungsdienst noch schneller und effizienter zu gestalten. Darauf hat der Landkreis auf Anfrage unserer Zeitung in einer umfangreichen Stellungnahme hingewiesen.

Zu den stetigen Änderungen und Anpassungen im Rettungsdienst in den vergangenen Jahren zählen demzufolge (Beispiele seit dem Jahr 2010):

Alle Notärzte sind mittlerweile direkt am Standort des Notarzteinsatzfahrzeuges untergebracht, um die Ausrückzeit zu verbessern.

Es wurde ein Notarztstandort in Neresheim (24 Stunden /sieben Tagen) geschaffen.

In Aalen wird mittlerweile ein zusätzlicher Notarzt vorgehalten.

In Heubach wurde ein Notarztstandort (24 Stunden/7 Tage) als Ersatz für die selbstfahrenden Notärzte in Heubach geschaffen.

Der Notarztstandort Mutlangen wurde ausgebaut.

Zusätzliche Rettungswagen werden mittlerweile in Bopfingen (2. Rettungswagen 7 bis 22 Uhr), in Ellwangen (2. Rettungswagen 24Stunden / sieben Tage), in Eschach (2. Rettungswagen 7 bis 19 Uhr) und in Heubach (2. Rettungswagen 7 bis 19 Uhr) vorgehalten.

Zur weiteren Verbesserung der rettungsdienstlichen Versorgung wurde der Neubau einer Rettungswache in Abtsgmünd (mit Rettungswagen 24 Stunden/ sieben Tage) beschlossen.

Zur schnellen Alarmierung des richtigen Rettungsmittels wurde in der Leitstelle als Pilotprojekt für Baden-Württemberg die standardisierte Notrufabfrage eingeführt. Ferner werden die nächstgelegenen Rettungsmittel mittels GPS geortet (System Convexis). Ferner werden die Ersthelfer vor Ort telefonisch durch die Leitstelle angeleitet, um das therapiefreie Zeitintervall bis zum Eintreffen des Rettungsmittels zu verkürzen. Mittlerweile werden auch Einsatzdaten an die Fahrzeuge direkt übermittelt.

Zur Optimierung der Fahrzeiten werden neben der GPS-gesteuerten Alarmierung bei den Notarzteinsatzfahrzeugen nur noch Allradfahrzeuge eingesetzt. Es erfolgt eine Schulung der Mitarbeiter in Kartenkunde und Fahrsicherheitstraining, bei der Beschaffung wird auf eine gute Motorisierung der Fahrzeuge Wert gelegt.

In den Randbereichen des Ostalbkreises erfolgt die Versorgung durch Rettungshubschrauber Christoph 65. Es gibt landkreisübergreifende Hilfen (zum Beispiel mit dem Rems-Murr-Kreis, dem Landkreis Göppingen und Kreis Schwäbisch Hall sowie Nördlingen und Dinkelsbühl)

Zusätzliche Unterstützungsgruppen für den Rettungsdienst (URD) werden bei Spitzenlasten des Rettungsdiensten alarmiert.