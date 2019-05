Dambacher tritt bei OB-Wahl am 16. Juni an

Am 16. Juni wählen die Ellwangerinnen und Ellwanger ein neues Stadtoberhaupt. Bis Mittwoch, 29. Mai, hatten neue Bewerber die Chance, ihre Kandidatur zu erklären. Wer antritt, wird am Abend um 18.30 Uhr im Gemeindewahlausschuss bekannt gegeben.

Wieder antreten wird Michael Dambacher, der im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt hat. Wie er in einer Pressemitteilung bekannt gibt, hält seine Bewerbung um das Amt des Oberbürgermeisters aufrecht und tritt am 16. Juni erneut zur Wahl an.

Er werde in den kommenden zweieinhalb Wochen weitere Veranstaltungen anbieten, um die Wählerinnen und Wähler von seinen Zielen und Ideen für Ellwangen und seine Ortschaften weiter zu überzeugen.