Dambacher auf Hilsenbeks Spuren

Am 21. März findet zum 9. Mal der „Ellwanger Sparkassenlauf in den Frühling“ statt. Nachdem im vergangenen Jahr rund 300 Teilnehmer am Start waren, rechnen die Veranstalter auch dieses Jahr mit einer ähnlichen Teilnehmerzahl, so der Sprecher des Organisationsteams Ferdinand Saupp beim Pressegespräch. Dabei, so betonte er, sei es dem Organisationsteam wichtig, dass der Charakter einer familiären Breitensportveranstaltung nicht verloren geht.

„Mit dem Lauf wollen wir jeden ansprechen, egal ob jung oder alt, ob Gelegenheitsläufer, Walker oder ambitionierter Meisterschaftsläufer. Es soll für alle ein toller Lauftag in Ellwangen werden. Um auch die Startgebühren niedrig zu halten, verzichten wir auch auf eine teure Zeitmessung“, so Saupp weiter. Der Start- und Zielbereich ist rund um die Rundsporthalle, der fünf Kilometer Rundkurs führt durch den Galgenwald. Oberbürgermeister Michael Dambacher, erstmals Schirmherr der Veranstaltung, bedankte sich bei den Sponsoren und dem Organisationsteam für deren Engagement.

Diese Laufveranstaltung sei ein Aushängeschild für die Stadt Ellwangen und eine stimmige Breitensportveranstaltung. Die Einbindung der Schulen, Vereine und Firmen sei der richtige Weg. Sich selbst bezeichnete er selbstironisch als pensionierten Läufer. Ob er wie sein Vorgänger Karl Hilsenbek auch am Lauf teilnimmt, machte er vom Trainingsfortschritt abhängig.

Volker Engelhardt von den Stadtwerken Ellwangen hob den generationenübergreifenden Charakter der Veranstaltung hervor. „Da läuft der Opa mit dem Enkel, ganz ohne Leistungsdruck und nach dem Motto „Dabei sein ist alles“. Er selbst sei bereits zweimal mitgelaufen und habe die tolle und gut präparierte Strecke genossen.

„DJK – wenns perfekt werden soll“ sei der ideale Slogan für die Veranstaltung, so Gastgeber, Sparkassenfilialdirektor Xaver-Franz Weber.

Als Sponsor dürfe man sich glücklich schätzen mit einem Partner wie der DJK-SG Ellwangen zusammenzuarbeiten. Das Breitensportkonzept passe sehr gut zur regionalen Ausrichtung der Sparkassen. So könne man die Jugend fördern und der Region etwas zurück zu geben. Daher ist auch eine langfristige Kooperation angedacht und er schaue optimistisch auf den 10. Lauf in den Frühling.

Er bedauerte den Entschluss des Organisationskomitees, das Sparkassen-Meeting zu pausieren. Die Entscheidung besser nichts zu machen als es schlecht zu machen sei konsequent und würde zur DJK passen.