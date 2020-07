DaHeimattage: Die Maß kommt auf den Tisch und die Bierkutsche in die Innenstadt

Innerhalb kürzester Zeit sind die 600 Portionen Ochsenbraten für die Ellwanger DaHeimattage verkauft worden. Das berichtet die Stadt Ellwangen.

Also wird in der Schlossküche am Samstag die Braterei angeworfen, obwohl die Heimattage in ihrer traditionellen Form ausfallen. Auch verdursten müsse niemand. Neben den im Brauereigasthof „Roter Ochsen“ erhältlichen Bügelflaschen zieht am Samstag, 25. Juli, auch die Bierkutsche der Rotochsen-Brauerei von 17.30 bis circa 19.30 Uhr ihre Runden durch die Innenstadt. Die Fans der DaHeimattage können ihren Bierbedarf dann direkt in der Fußgängerzone oder in den Straßen und Gassen decken.

„Die Anfrage war so groß, so dass wir vermutlich die doppelte Menge hätten verkaufen können“, resümiert Anselm Grupp vom städtischen Presseamt den Vorverkauf des Ochsenbratens. Die Zahl sei ein Beweis für die Begeisterung der Ellwanger, ihr Fest, die Heimattage, nicht ganz ins Wasser fallen zu lassen. Gefeiert wird aber in diesem Jahr im kleinen Rahmen. OB Michael Dambacher appelliert an die Bürger, auch die Ellwanger Gastronomie und die Metzgereien in die Planung der DaHeimattage einzubeziehen.

Auch auf die „genormte“ Trinkeinheit der Heimattage, die Maß Bier, muss laut Grupp niemand verzichten, denn Alexander Veit von der Rotochsen-Brauerei habe dafür gesorgt, dass am Samstagabend in den folgenden Gaststätten und Bars das Heimattage-Bier auch literweise bestellt und getrunken werden kann: Altstadt-Bistro, Eiscafé da Claudio, Goldener Adler, Kanne, Kanzlei, Kronprinzen, Krua Thai, Punto, Retsina, Ratsstube, Roter Ochsen, Rosengarten, Schloss-Schenke und Stadtcafé. „Machen wir das Beste daraus“, sagt Dambacher, bittet aber zugleich die Bürgerinnen und Bürger, die geltende Corona-Verordnung nicht außer Acht zu lassen. Am Samstag heißt es also: „Lieber kleine als gar keine Heimattage 2020.“

Für die glücklichen Besitzer der Ochsenbratenbezugsscheine gibt es für die Abholung des Ochsenbratens am Samstag, 25. Juli, in der Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr noch folgende Hinweise: Im Arkadenhof ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten und ein Mundschutz ist mitzubringen. Schließlich haben sich die Käufer an den auf ihrem Bezugsschein angegebenen Zeitraum zu halten (16.30 bis 18 Uhr, 18 bis 19.30 Uhr oder 19.30 bis 20.30 Uhr). Foto: Stadt Ellwangen