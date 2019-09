Das Fest beginnt am Samstag um 18 Uhr. Die Jagdhornbläsergruppe Rinderburg bläst an. Anschließend ist gemütliches Beisammensein mit Spezialitäten vom Raclette-Grill. Am Sonntag gibt es um 10 Uhr einen Frühschoppen. Ein Mittagstisch mit Raclette-Spezialitäten schließt sich an. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen endet das Fest gegen 16 Uhr.