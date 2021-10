Crailsheimer Messerstecherei: Tatverdächtiger festgenommen

Im Zusammenhang mit der Messerstecherei vom 16. September auf dem Crailsheimer Volksfestplatz ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Damals war ein 54-jähriger Mann bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt wurde. Der Beschuldigte befindet sich derzeit im Haft.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein Verdacht gegen einen 22-jährigen Beschuldigten, dessen Aufenthaltsort zunächst unbekannt war. Der Beschuldigte wurde am Sonntag festgenommen. Er wurde dann am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Crailsheim vorgeführt.

Der Ermittlungsrichter setzte den auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erlassenen Haftbefehl gegen den Beschuldigten in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen dauern an.