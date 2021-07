Crailsheimer Feuerwehr ist unterwegs ins Katastrophengebiet

Am Montagmittag haben sich 29 Feuerwehrdienstleistende aus Crailsheim, Satteldorf und Langenburg auf den Weg nach Rheinland-Pfalz gemacht, wo sie bis Mittwoch die örtlichen Kräfte bei der Beseitigung der katastrophalen Schäden unterstützen. Bereits das gesamte Wochenende befanden sich die Feuerwehrleute im Landkreis Schwäbisch Hall in Alarmbereitschaft, am Montagmorgen kam dann die Anforderung der Regierungspräsidiums Stuttgart zum Einsatz in die Hochwasserregion.

Die 29 Einsatzkräfte sammelten sich am Mittag auf der Feuerwache 2 im Fliegerhorst, wo sie ihre Einsatzfahrzeuge beluden. Im Konvoi machten sich die sechs Feuerwehrwagen unter der Führung des Goldbacher Abteilungskommandanten Andreas Groß auf den Weg zur Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg nach Bruchsal. Dort sammelten sie sich mit weiteren Einheiten des baden-württembergischen Katastrophenschutzes, um anschließend den Bereitstellungsraum in Rheinland-Pfalz, entweder am Nürnburgring oder der ehemaligen Ahrtalkaserne in Bad Neuenahr, anzusteuern.

Stadtbrandmeister Armin Klingenbeck hat die Feuerwehrleuete mit Kreisbrandmeister Joachim Wagner und Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler verabschiedet. „Als Hochwasserschutzzug haben wir spezielle Pumpen dabei, die verschlammtes Schmutzwasser aufsaugen können, wo die normalen Feuerwehrpumpen bereits an ihre Grenzen stoßen“, erläuterte Klingenbeck. Demnach sei es die vorrangige Aufgabe der hiesigen Kräfte, Keller sowie Kanalisation frei zu pumpen, ehe der Schlamm gänzlich getrocknet ist und damit betonhart wird.

Insgesamt ist der Einsatz auf 48 Stunden begrenzt. Nach geleisteter Arbeit am Mittwoch werden die Kräfte den Rückweg antreten. Ob dann weitere Unterstützung aus Crailsheim und der Region nachrücken wird, ist heute noch nicht bekannt.