Crailsheim trifft auf Heidelberg

Crailsheim (an) - Nach den coronabedingten Spielverlegungen hat nun die heiße Schlussphase in der easyCredit Basketball Bundesliga für die HAKRO Merlins begonnen. Im April muss das Team von Sebastian Gleim wöchentlich mehrmals ran und kämpft um einen Platz unter den ersten acht Mannschaften, um erneut in die Playoffs einzuziehen. Nach dem Heimspiel am Mittwochabend gegen den SYNTAINICS MBC, ist am Samstagabend ( 18 Uhr) der starke Aufsteiger MLP Academics Heidelberg zu Gast in der Arena Hohenlohe (MagentaSport 17.45 Uhr).

Nächstes Heimspiel für die HAKRO Merlins Crailsheim. Drei Tage nach dem starken Fight gegen den SYNTAINICS MBC, bei dem sich die Zauberer nur knapp mit 93:90 geschlagen geben mussten, empfängt man die Heidelberger im Baden-Württemberg Duell.

Was war das für eine Stimmung am Mittwochabend in der Arena Hohenlohe. Knapp vier Wochen mussten die Fans der HAKRO Merlins warten, bis sie ihr Team wieder in der heimischen Stierkampfarena anfeuern konnten. Beim „Spiel der Läufe“ gegen den SYNTAINCS MBC gab das Publikum alles, die Spieler ihrerseits ließen ebenfalls alles auf dem Parkett. Am Ende verloren die Zauberer den Nervenkrimi knapp. Aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Shorts, Radosavljevic und Gudmundsson konnten sich einige andere Akteure ins Rampenlicht spielen. Allen voran Terrell Harris (24 Punkte), Jaren Lewis (16) und Richmond Aririguzoh (14 ) nutzten ihre Spielzeit und überzeugten gegen die Weißenfelser. Maurice Stuckey und Fabi Bleck, die nach wochenlanger Zwangspause erstmals wieder auf dem Parkett standen, gaben am Mittwochabend ein starkes Comeback.

Der kommende Gegner vom Neckar spielt eine überzeugende Saison. Als Aufsteiger wurden die Heidelberger von vielen BBL-Beobachtern als erster Abstiegskandidat gesehen. Mit mittlerweile elf Siegen haben sie den Klassenerhalt gesichert, da der Abstand zu den letzten beiden Rängen bereits komfortabel ist. Das Team von Coach Branislav Ignatovic konnte zuletzt wichtige Erfolge gegen Frankfurt und Gießen einfahren. Gleich vier Spieler der Academics Punkten im Schnitt zweistellig, wobei Big-Man Brekkott Chapman ihr Topscorer ist (14,2). Auch im Hinspiel war der Amerikaner, gemeinsam mit Landsmann Rob Lowery (durchschnittlich 13,5 PKT) bester Punktesammler mit 22 Zählern.

Zuletzt zeigten sich auch Shooting Guard Jordan Geist und Forward Kelvin Martin in guter Form. Der 32-jährige Routinier stellte beim Heimsieg gegen Gießen mit 23 Punkten seinen Saisonbestwert ein. „Wir haben im letzten Spiel einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Der Blick geht nach vorne, wir wollen Stück für Stück wieder unser bestes Level erreichen. Heidelberg spielt meist mit kleinen Aufstellungen. Sie haben zuletzt wieder einige starke Siege eingefahren“, weiß Crailsheims Headcoach Sebastian Gleim zu berichten.