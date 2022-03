Crailsheim mit Sieg in letzter Minute

Auf die rund zweiwöchige Länderspielpause folgte für die HAKRO Merlins am vergangenen Samstag die knappe 101:96-Auswärtsniederlage gegen die Telekom Baskets Bonn, die unter der Woche auch den Tabellenführer aus München mit über 30 Punkten Vorsprung schlugen. Jetzt war der Fokus der Zauberer voll und ganz auf das Viertelfinalhinspiel im FIBA Europe Cup gegen ZZ Leiden gerichtet. Die Niederländer, die die zweite Runde als Gruppensieger abschlossen, gastierten am Mittwochabend in der Stierkampfarena.

Mit einem Sieg konnten die Crailsheimer bereits einen kleinen Schritt in Richtung internationales Halbfinale gehen. Die Augen dürften dabei vor allem auf Europe Cup Topscorer TJ Shorts gerichtet gewesen sein. Doch es waren die Gäste aus der Niederlande, die zunächst besser in die Partie fanden und früh in Führung gingen. Doch zur Hälfte arbeiteten sich die Zauberer in einem umkämpften Spiel auf drei Punkte ran. Es folgte eine ausgeglichene zweite Halbzeit, die sich zum Ende der Partie zu einem richtigen Basketballkrimi entwickelte. Unglaublich, mit seinem Dreier nur eine halbe Minute vor Ende der Partie markierte Harris einen Vierpunktevorsprung für die Zauberer. Doch die Gäste schafften es tatsächlich, sich nochmal auf einen Zähler ranzuwerfen. Nach einer weiteren Auszeit und einem abschließenden Lay-up von Stuckey war Schluss in der Arena Hohenlohe. Die HAKRO Merlins gewannen mit 71:68 im FIBA Europe Cup Viertelfinale gegen ZZ Leiden und machten damit einen weiteren kleinen Schritt in Richtung nächster Runde. Topscorer der Begegnung wurde vor Harris (11), Lewis (12) und Boggy (13) TJ Shorts II mit 14 Zählern. Das nächste Ligaspiel wartet bereits auf die HAKRO Merlins. Am Samstagabend (20.30 Uhr) reisen die Hohenloher zum 24. Spieltag nach Würzburg, wo sie ihren 13. Saisonsieg einfahren wollen. Das Viertelfinalrückspiel findet nächsten Mittwoch (16. März, 19.30 Uhr) in Leiden statt. „Es war ein mental schwieriges Spiel. Gestern mussten wir wegen einem Covid-Fall das Training unterbrechen, was uns ein bisschen geschockt hat. Dann mussten wir aufarbeiten, alles klären und einen anderen Rhythmus finden als normalerweise. Das war vom Gefühl her im ersten Viertel zu merken. Wir haben es dann aber geschafft, das zweite, das dritte und das vierte Viertel zu gewinnen. Das bedeutet erst mal nur, dass wir vier Viertel gespielt haben, während die nächsten vier Viertel nächste Woche auf uns warten. Da werden wir auf eine Leidener Mannschaft treffen, die in der Zwischenrunde gezeigt hat, dass sie extrem heimstark ist. Wir müssen auf jeden Fall insgesamt besser unseren Rhythmus spielen und am Limit verteidigen, um dieses Ziel Halbfinale zu schaffen“, sagt Headcoach Sebastian Gleim.