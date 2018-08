Crailsheim: Haft nach Drogenfund

Ein 18 Jahre alter Mann ist am Mittwoch wegen Drogenbesitzes in Crailsheim festgenommen und in Untersuchungshaft eingeliefert worden. Er hatte mehr als 100 Gramm Marihuana dabei.

Der Mann fuhr am Abend mit dem Zug von Waiblingen nach Crailsheim. Da er gegen 21.15 Uhr bei einer Fahrkartenkontrolle durch den Zugbegleiter weder Fahrschein noch Ausweis vorzeigen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen, die bei ihm knapp mehr als 100 Gramm Marihuana fanden. Der Mann wurde deshalb vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug, sodass der 18-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.